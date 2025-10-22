"Parcheggi gratuiti e sconto Imu. Così si aiutano le attività di Volano"

"Parcheggi gratuiti per tutta la prossima stagione e una consistente riduzione su l’Imu". E’ fra le proposte che porterà al tavolo della Provincia, previsto per il 31 ottobre, Luca Callegarini (foto nel riquadro) rappresentante di Confesercenti per i sette lidi comacchiesi per compensare i disagi che subiranno gli imprenditori del Lido di Volano a causa del rifacimento del ponte sul Po di Volano col transito già interrotto alle automobili. Attualmente il transito sul ponte è consentito solo ai pedoni e con le biciclette mentre le auto non possono più passare da Volano di Codigoro al Lido di Volano di Comacchio. "Credo sia un giusto compromesso - prosegue - per ripagare tutti coloro che operano al lido degli inevitabili mancati introiti sembra fino a giugno, per ora, quando il ponte dovrebbe essere inaugurato". Il rappresentante di Confesercenti si appella al comune di Comacchio, perché faccia questa scelta "conscio delle difficoltà che esse comporta in una pubblica amministrazione, ma - aggiunge - dobbiamo trovare un modo per aiutare gli imprenditori del lido di Volano". Una proposta sulla quale concordano anche i tanti turisti che per andare al lido di Volano dovranno percorre, perchè il ponte è chiuso, più chilometri e quindi verrebbero in parte compensati anche loro proseguendo a fruire della naturalità e bellezza di questo angolo di mare e pineta. Comprende l’impossibilità di soluzioni che possano supplire alla mancanza del ponte, poichè "impraticabili". Sui lavori Callegarini chiede "vengano demoliti rampe e la campata sul fiume assieme così da risparmiare un mezzo e mezzo sulla consegna dei lavori che vorrebbe dire, se tutto va bene, a Pasqua riaprirlo. Inoltre che i materiali siano nella disponibilità della ditta fin da subito senza magari perdere altro tempo prezioso per un guard rail. L’ultima cosa che chiedo è un tavolo continuo con un aggiornamento costante del cronoprogramma che tenga continuamente informati informati, da parte della Provincia, agli imprenditori e i cittadini attraverso comunicazioni radiofoniche e sui media, con aggiornamenti ogni due settimane fino all’inaugurazione del ponte. Tutti gli imprenditori del lido di Volano ed i turisti - conclude Luca Callegarini - credono abbiano diritto ad un’attenzione particolare visto gli innegabili disagi che subiranno". Sono proposte concrete qquelle di confesercenti per aiutare le attività danneggiate dai lavorio al ponte.

Claudio Castagnoli