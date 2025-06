Parcheggi, rincari dal primo luglio. Kennedy a pagamento nei festivi . E la tariffa raddoppia al Diamanti

Dal primo di luglio i parcheggi a pagamento a Ferrara saranno più cari. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi con una nota abbastanza enigmatica, è la società Ferrara Tua che ne detiene la gestione ma la decisione è della Giunta. La modifica riguarda il calcolo del frazionamento: la prima ora avrà un frazionamento minimo di 60 minuti, mentre dalla seconda ora in poi il frazionamento sarà proporzionale in relazione al tempo di sosta. La sosta rimarrà gratuita nei giorni festivi. Il parcheggio di Rampari San Paolo cambierà la sua tariffa, passando da gialla a rossa. A seguito degli interventi di riqualificazione della via e del contesto limitrofo con e della conseguente rimodulazione dei posti auto, non saranno più previsti abbonamenti per questa area. La novità più rilevante è l’allineamento tariffario tra il parcheggio Centro Storico e il parcheggio Diamanti. Si tratta, in questo caso, di un allineamento tariffario. Ma, nella sostanza, cosa cambia? Partiamo dal San Guglielmo (in via Palestro). Le tariffe attuali, nei giorni feriali (dalle 7.30 alle 20) prevedono il costo di 1,20 euro all’ora. Dalle 20 alle 24, invece, la tariffa è di 0,60 euro all’ora. La stessa applicata nei giorni festivi. Dal 1 luglio, invece, la tariffa salirà di 0,40 euro all’ora passando quindi a 1,60 euro nella prima fascia oraria. Nella fascia oraria serale, si passa da 0,60 euro all’ora a un euro. Lo stesso aumento che verrà applicato anche nei giorni festivi. Con la differenza che nei feriali il frazionamento per le ore successive è di 15 minuti, mentre per i feriali è di 30 minuti. Stesso criterio applicato nella fascia serale. Centro storico e Diamanti. In questi due parcheggi registriamo le modifiche più significative in termini di tariffe. Guardiamole nel dettaglio partendo dal più frequentato di ‘Kennedy’. Attualmente la tariffa oraria nei giorni feriali, nella fascia compresa fra le 7.30 e le 20, fissa il prezzo a 0,80 euro all’ora con una tariffa massima giornaliera di 3,20 euro. Dalle 20 alle 24, invece, il costo è di 0,25 euro all’ora con un importo massimo di un euro. Nei giorni festivi, il posteggio è gratuito. Le nuove regole prevedono invece che i festivi saranno a pagamento: 0,50 euro all’ora e con una tariffa massima di sei euro nella fascia oraria giornaliera e di due alla sera. In più, la tariffa oraria nei feriali durante il giorno aumenterà di 0,20 euro all’ora e la tariffa massima subirà un sostanziale raddoppio passando da 3,20 euro a sei euro. Tutto questo varrà anche per il parcheggio Diamanti in cui ci sarà un raddoppio della tariffa nella fascia oraria giornaliera dei giorni feriali, che passa da 0,50 a un euro. Triplica l’importo massimo, passando dai due euro attuali ai sei. Borgoricco. Il già piuttosto oneroso multipiano subirà un’ulteriore impennata. Attualmente, nei giorni nella fascia tra le 7.30 e le 20 l’importo orario è di 1,20 euro per la prima ora, poi si passa a 1,80 euro. Dalle 20 alle 7.30 del giorno successivo, si pagano 0,60 euro l’ora. Dall’inizio del prossimo mese, invece, si pagheranno 1,60 euro la prima ora (con un aumento di quaranta centesimi) e due euro la seconda ora (con un aumento di venti centesimi). Il frazionamento nei giorni feriali è previsto in 15 minuti nelle ore successive, mentre nei giorni i festivi è di mezz’ora. La tariffa passa al costo orario di un euro.