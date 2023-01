"Parcheggio Bonzagni, spariti i sanpietrini"

Da diversi giorni alcuni cittadini si stanno interrogando su Via Malagodi, dove, sul finire verso il Parcheggio Bonzagni, dalla parte destra, i sanpietrini sono stati sostituiti da una colata di asfalto, a rattoppare un lavoro effettuato. E’ la stessa consigliera d’opposizione Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) a rimarcare la cosa aggiungendo di aver ‘chiesto spiegazioni un mese fa all’amministrazione comunale ma senza ancora aver ricevuto risposta’. Sono invece stati presi provvedimenti per via Baruffaldi, dove nell’ambito dei programmi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade comunali, si è prevista l’esecuzione di un intervento manutentivo e di miglioramento della via e dei relativi marciapiedi, nel centro storico dell’abitato di Cento, al fine di eliminare alcune deformazioni e fessurazioni. Investita dunque la cifra di 88.000 euro e affidati i lavori, in trattativa diretta, alla O.E. Elmi di Castenaso.

Via Baruffaldi, infatti, presenta fessurazioni e deformazioni che la possono rendere pericolosa ed eventuali gelate potrebbero portare allo sgretolamento del manto bituminoso, con fenomeni disgreganti particolarmente profondi. Oltre alla sede stradale è prevista anche la sistemazione dei marciapiedi che sono in parte asfaltati e in parte pavimentati con cubetti di porfido, il tutto, togliendo anche i dislivelli relativi ad alcune botole di pozzetti e caditoie. Nel passaggio pedonale che collega i due portici lungo via Matteotti è prevista inoltre la demolizione dell’asfalto e dei lastroni in pietra sottostanti, la preparazione del fondo di appoggio e nuova pavimentazione in cubetti di porfido. L’intervento inizierà da Via Bonzagni e si concluderà all’incrocio con Via Matteotti e, vista la tipologia dei lavori, si prospetta un periodo di chiusura della strada.

l.g.