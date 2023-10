"Parcheggio e area verde. Finalmente"

Francesca

Savini*

Leggiamo sul Carlino che l’assessore Andrea Maggi ha illustrato compiutamente il nuovo progetto dell’ex Mof che vedrà coesistere verde e parcheggio, definendo l’operazione "ulteriore tassello della nuova visione di città". Finalmente qualcosa di nuovo rispetto al passato! Sono state pienamente accolte le nostre indicazioni nel merito, frutto di concertazioni coi cittadini e delle tante, lunghe, faticose battaglie per convincere la maggioranza (sindaco a parte, che ha da subito condiviso la nostra visione) che la realizzazione del progetto ereditato dal passato governo, che prevedeva la totale cementificazione dell’area, costituiva un obbrobrio, un’autentica mostruosità in spregio dei più elementari princìpi di sostenibilità ambientale. Quanti incontri e quanti solleciti per fare giungere la voce preoccupata degli abitanti della zona alle orecchie un po’ sorde degli addetti ai lavori! Il nostro gruppo da sempre ha sottolineato la necessità di valutare con attenzione i progetti ereditati dalla passata gestione, per verificarne la compatibilità con i nuovi programmi e con le nuove linee d’indirizzo, ma nel settore urbanistico ciò non è avvenuto. Oltre al Mof (in cui siamo arrivati in tempo grazie alle suddette battaglie), ne sono prova la passerella di ferro da 100mila euro in Darsena, gli interventi su via Ravenna a San Giorgio, il centro commerciale di via Volano, la prevista distruzione dell’area verde di via Favero. A proposito di questo ultimo intervento, fortunatamente non ancora realizzato, come si fa a non ascoltare i cittadini di Borgo Punta quando motivatamente chiedono la revoca delle decisioni della vecchia amministrazione, che incredibilmente e ingiustificatamente ha reso edificabile un’area a parco pubblico? Essa sarebbe stata da anni proprietà del Comune se lo stesso non avesse "dimenticato" di pretendere la cessione gratuita dell’area, in attuazione degli impegni, registrati e trascritti, assunti dai proprietari originari.

*capogruppo Ferrara Nostra