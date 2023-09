Parcheggio ospedale. Stalli per i dipendenti

CENTO

Tolto all’utenza il parcheggio dell’ospedale per metterlo nelle disponibilità esclusive del personale sanitario, il Comune di Cento ha iniziato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per nuovi stalli di sosta a pagamento in zona, che proseguiranno fino a venerdì, istituendo divieti di sosta temporanei. Le cosiddette strisce blu ora esistenti nell’area di parcheggio, verranno infatti spostati in parte sulle confinanti via Libertà e via Vicini. Resteranno a libero accesso 8 posti auto su via della Libertà e gli altri posti auto già riservati alla disabilità e al carico-scarico. Operazione che vedrà diminuire ulteriormente le possibilità di parcheggio gratuito nei pressi dell’Ospedale. "Non potendo attualmente più usufruire dell’area in argomento – scrive il comune - risulta dunque necessario individuare una diversa collocazione per un numero limitato degli stalli precedentemente accolti all’interno del parcheggio, quantificati in 30 posti auto. In accordo con il gestore del servizio di sosta a pagamento sono state individuate collocazioni alternative e cioè 9 in Viale della Libertà, 18 in via Vicini, 3 in via Baruffaldi. In accordo con la Direttrice del distretto Ovest di Asl Ferrara risulta possibile sopprimere le aree di sosta attualmente riservate ai mezzi Asl presenti su via Vicini".