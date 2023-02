"Parcheggio scuole, il cantiere dei disagi"

La realizzazione del parcheggio delle nuove scuole di Renazzo sta creando qualche disagio ai genitori degli studenti, che hanno approfittato della recente seduta della consulta per esporre perplessità e chiedere spiegazioni al Comune. "Perché far partire un cantiere a gennaio e non si è aspettata la fine delle scuole con l’area più libera – è la voce dei genitori e di Mark Alberghini, presidente di consulta –? Questo crea molti disagi, soprattutto quando c’è brutto tempo. Accompagnare i figli a scuola è diventato un caos, per non parlare sia dei rischi di incidente ogni mattina che per i bambini tra le auto. Si può valutare almeno lo spostamento dell’entrata delle medie?".

Ma parlano anche di un cantiere che ha provocato un maggior esborso economico a carico delle famiglie. "Oltre al fatto che è stato improvviso – dicono i genitori –, molti di noi per riuscire ad arrivare al lavoro in orario, hanno dovuto chiedere l’anticipo dell’entrata dei figli a scuola ed è un servizio che si paga. Unendo tutti questi aspetti, si sta chiedendo un sacrificio grande a famiglie e bambini". Osservazioni che hanno trovato riposta dall’assessore ai lavori pubblici. "Purtroppo abbiamo trovato il progetto ‘spacchettato’: prima la scuola, poi il parcheggio al quale abbiamo anche apportato modifiche necessarie – spiega Rossano Bozzoli –. Il primo obiettivo era farsi consegnare la scuola in tempo per l’entrata a settembre. Poi si è dovuto valutare se fare subito il parcheggio o traslarlo avanti di almeno nove mesi, con l’incognita di un ulteriore aumento dei costi. Abbiamo dunque cercato di ottimizzare il risultato sia nei tempi che economicamente e abbiamo dato il via subito a un cantiere da 700mila euro. Cercheremo di comprimere più possibile il cronoprogramma che è l’unica leva che abbiamo per diminuire i disagi".

È dunque previsto un fine lavori entro l’anno, auspicando un minor tempo. "Sono venuto personalmente a fare sopralluoghi e i disagi sono quelli di un cantiere in partenza – prosegue – comprendete però le motivazioni della nostra scelta. Valuteremo che tipo di modifiche si potranno fare per migliorare la situazione". E ha dato spiegazioni anche a proposito del prolungamento di via del Bello per migliorare la viabilità. "Il progetto era previsto da parte di un privato nel piano della ricostruzione, come perequazione – ha concluso –. Al momento però il privato non ha attivato il percorso. Non manca il dialogo e la soluzione del problema legato alla strada, non può non essere nei nostri obiettivi".

Laura Guerra