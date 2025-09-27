Marche, l’ultimo confronto

Marche, l'ultimo confronto
Ferrara
Parchi attrezzati e sicuri: "Così si fa la rigenerazione"
27 set 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
Parchi attrezzati e sicuri: "Così si fa la rigenerazione"

Cento, la proposta di Fd’I che punta alla manutenzione delle aree verdi "I lavori potrebbero partire da Casumaro per poi estendersi dappertutto".

Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia)

Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia)

Casumaro torna al centro dell’attenzione politica locale grazie a due iniziative portate in consiglio comunale da Fratelli d’Italia, che pongono l’accento sul rilancio delle aree verdi e sulla sicurezza urbana con il progetto sull’outdoor training e interrogazione sulla manutenzione. Nell’ultima seduta del consiglio comunale la frazione di Casumaro è stata messa sotto i riflettori grazie all’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia dedicato al ripristino e al potenziamento delle installazioni sportive nei parchi pubblici e grazie all’interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Guaraldi sulla manutenzione di aree verdi e la ciclabile di via Correggio. "Oltre al ripristino e potenziamento delle aree sportive già presenti, nell’odg si parla di l’outdoor training - commenta così il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi - cioè l’allenamento fisico all’aperto, una pratica in forte crescita che unisce benessere, salute e socialità. Investire in questo significa promuovere uno stile di vita sano e inclusivo, offrendo a giovani, anziani e famiglie spazi attrezzati dove fare sport a contatto con la natura. È un’occasione anche di rigenerazione urbana. L’idea è semplice ma ambiziosa, partire da Casumaro con la riqualificazione e l’installazione di nuove strutture, garantendo piena accessibilità anche alle persone con disabilità, e poi estendere questo modello ad altri parchi comunali. In questo modo anche le frazioni di Cento potranno contare su aree inclusive e fruibili da tutti.". E aggiunge, allargando lo sguardo sulla frazione. "Al termine della seduta ho inoltre presentato un’interrogazione sulla manutenzione delle alberature del Parco e Via Casoni - continua il consigliere di Fratelli d’Italia - e della pista ciclabile di via Correggio dove oggi assistiamo a una situazione che rischia di compromettere la sicurezza di ciclisti e pedoni, con rami che invadono i percorsi e fogliame che spesso ostruisce la carreggiata. I rischi sono potenzialmente ancora più impattanti se si considera che le aree pedonali e ciclabili sono utilizzate in particolare da ragazzi e anziani". E tira le somme. "Con queste due iniziative Fratelli d’Italia ha messo Casumaro al centro del dibattito – conclude Guaraldi - Il nostro compito ora, come consiglieri, è stimolare e vigilare affinché i lavori non restino solo sulla carta, continueremo a seguire passo passo la realizzazione degli impegni presi dall’amministrazione".

Laura Guerra

