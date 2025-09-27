Parchi attrezzati e sicuri: "Così si fa la rigenerazione"

Casumaro torna al centro dell’attenzione politica locale grazie a due iniziative portate in consiglio comunale da Fratelli d’Italia, che pongono l’accento sul rilancio delle aree verdi e sulla sicurezza urbana con il progetto sull’outdoor training e interrogazione sulla manutenzione. Nell’ultima seduta del consiglio comunale la frazione di Casumaro è stata messa sotto i riflettori grazie all’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia dedicato al ripristino e al potenziamento delle installazioni sportive nei parchi pubblici e grazie all’interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Guaraldi sulla manutenzione di aree verdi e la ciclabile di via Correggio. "Oltre al ripristino e potenziamento delle aree sportive già presenti, nell’odg si parla di l’outdoor training - commenta così il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi - cioè l’allenamento fisico all’aperto, una pratica in forte crescita che unisce benessere, salute e socialità. Investire in questo significa promuovere uno stile di vita sano e inclusivo, offrendo a giovani, anziani e famiglie spazi attrezzati dove fare sport a contatto con la natura. È un’occasione anche di rigenerazione urbana. L’idea è semplice ma ambiziosa, partire da Casumaro con la riqualificazione e l’installazione di nuove strutture, garantendo piena accessibilità anche alle persone con disabilità, e poi estendere questo modello ad altri parchi comunali. In questo modo anche le frazioni di Cento potranno contare su aree inclusive e fruibili da tutti.". E aggiunge, allargando lo sguardo sulla frazione. "Al termine della seduta ho inoltre presentato un’interrogazione sulla manutenzione delle alberature del Parco e Via Casoni - continua il consigliere di Fratelli d’Italia - e della pista ciclabile di via Correggio dove oggi assistiamo a una situazione che rischia di compromettere la sicurezza di ciclisti e pedoni, con rami che invadono i percorsi e fogliame che spesso ostruisce la carreggiata. I rischi sono potenzialmente ancora più impattanti se si considera che le aree pedonali e ciclabili sono utilizzate in particolare da ragazzi e anziani". E tira le somme. "Con queste due iniziative Fratelli d’Italia ha messo Casumaro al centro del dibattito – conclude Guaraldi - Il nostro compito ora, come consiglieri, è stimolare e vigilare affinché i lavori non restino solo sulla carta, continueremo a seguire passo passo la realizzazione degli impegni presi dall’amministrazione".

Laura Guerra