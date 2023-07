Parchi, mura e stazione sotto stretto controllo

Nell’ambito del Piano dei controlli disposto dalla prefettura di Ferrara, i militari della guardia di finanza estense hanno sequestrato dieci grammi

di hashish nelle varie zone pattugliate: droga già suddivisa in involucri di cellophane e scovata anche grazie al fiuto dei cani antidroga della polizia locale Aaron e Chloe. In esecuzione al piano disposto dalla Prefettura di

Ferrara, le forze di polizia nella giornata di martedì hanno effettuato controlli nei pressi della stazione ferroviaria, nei parchi e in altri luoghi della città. Nel dettaglio, dieci fra agenti della questura e del Corpo di polizia locale Terre Estensi e sei militari del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza, hanno controllato - anche con l’ausilio di una unità del Nucleo cinofili della polizia locale - le zone a maggior rischio di degrado della città, in particolare quelle ubicate in via Mura di Porta Po e via Baluardi, nonché i parchi Coletta, Krasnodar, e infine alcuni luoghi sensibili quali piazza Toti, via di Porta Catena e via Monti Perticari.

L’attenzione delle sette pattuglie delle Forze di polizia impiegate è stata allargata, oltre alle persone, anche ad alcune attività commerciali che si trovano nei luoghi controllati, al fine di prevenire eventuali azioni illegali. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di

Ferrara ha avviato con tutte le forze di polizia presenti sul territorio, per garantire, in modo trasversale, il presidio di legalità nei vari quartieri della città di

Ferrara. Finalizzato in modo particolare alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, considerato che alcune sono aree prese di mira dagli spacciatori.

re.fe.