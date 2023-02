Parchi, nuovi giochi e attrezzature "Un piano che nasce dai cittadini"

È partito il progetto di interventi straordinari per l’installazione di attrezzature ludiche nei parchi delle frazioni e della città, che prevede un investimento di 800mila euro. Si tratta di un imponente intervento mirato a rimuovere e sostituire giochi e arredi vetusti. "Le aree attrezzate ludico-sportive sono, in tutto il Comune, 172 – spiega Fulvio Rossi (nella foto con Lodi e Cimarelli), direttore di Ferrara Tua – delle quali 71 sono dislocate nelle frazioni. Su queste aree abbiamo censito 1.300 oggetti tra attrezzature sportive, giochi, panchine. Abbiamo già rimosso 81 oggetti, 74 dei quali erano giochi per bambini, quattro tra tavoli e gazebo) e tre attrezzature sportive. Il reinserimento è in programma per 126 oggetti, che comprendono una cinquantina di panchine e 12 attrezzature sportive. Il piano riguarderà 110 aree delle 172 complessive, comprese nove scuole. Nelle frazioni ci sono 71 aree e 58 saranno oggetto di interventi". Il presidente di FerraraTua Luca Cimarelli ha spiegato: "Il prossimo giovedì è prevista la prima consegna di giochi, mentre in questi giorni si stanno completando le rimozioni necessarie al rinnovo delle attrezzature. Dobbiamo dare atto al vicesindaco Nicola Lodi che ha trovato risorse per attuare un piano che non si era mai visto per la maggior parte delle frazioni e una parte dell’area urbana. Noi interverremo con fondi annuali per completare questo progetto. Ricordo che il 70% degli interventi manutentivi riguarda riparazioni da atti vandalici ripetuti anche nelle stesse zone. Lancio quindi un appello – ha sottolineato Cimarelli – a vigilare sugli atti di vandalismo. Sono beni che vengono donati alla comunità e ogni danno che viene arrecato è un danno alla città e ai suoi abitanti". "Il territorio comunale di Ferrara – ha fatto notare il vicesindaco Lodi durante la presentazione del progetto – ha un’estensione di 400 chilometri quadrati che comprendono una cinquantina di frazioni, nelle quali abbiamo raccolto le richieste dei cittadini. Un investimento importante che nasce totalmente dalla richiesta dei residenti".

Lauro Casoni