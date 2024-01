‘Parchi sicuri’, scoppia la polemica: "Recintare i giardini non funziona. Lo spaccio si è soltanto spostato"

La prima polemica dell’anno arriva sui parchi. O meglio, sull’operazione ‘Parchi sicuri’. Poco prima della fine dello scorso anno, l’associazione Ferrara Bene Comune che fa capo al consigliere di minoranza Dario Maresca era intervenuta sulla "strategia propagandistica" con cui l’amministrazione ha approcciato il tema della sicurezza, in particolare in zona Gad. "Se il modello sviluppato al parco Coletta ha funzionato – riflette Maresca – lo stesso non si può dire degli altri parchi. Spostando il problema dello spaccio, non si è risolto. Semplicemente gli spacciatori hanno trovato altre collocazioni: tra via Oroboni e IV Novembre ad esempio. Tutte zone dalle quali abbiamo ricevuto segnalazioni di disagi da parte dei residenti". Maresca contesta a questa amministrazione e al vicesindaco Nicola Lodi di "aver propinato una narrazione, sulla risoluzione dei problemi in Gad, che non corrisponde alla verità" e l’operazione parchi sicuri "ha funzionato al Coletta, perché è stata data continuità alle attività, ma negli altri parchi e nelle zone limitrofe la situazione non è cambiata: a dircelo sono anche gli indicatori sulla sicurezza che non fotografano, per la città, una situazione particolarmente lusinghiera". Adesso si pone il tema del parco di via Monti Perticari, i cui lavori di recinzione dovrebbero partire a breve. "Spero – dice il capogruppo di Ferrara Bene Comune – che accanto alle operazioni di riqualificazione urbanistica, l’amministrazione adoperi quello spazio verde come complementare al Coletta e organizzi delle attività per ravvivare la zona. Non solo. Accanto al recupero del parco, occorre un’operazione di integrazione".

Non si fa attendere la replica del vicesindaco Lodi che risponde punto su punto alle osservazioni critiche del consigliere di minoranza. "È strano – scandisce il numero due della giunta – che dopo quattro anni di intenso lavoro nell’operazione Parchi Sicuri, la sinistra si svegli solo adesso. Forse perché la campagna elettorale sta entrando nel vivo e, in assenza di altri argomenti, tornano sul Gad. Ossia nel quartiere in cui la precedente amministrazione ha perso le elezioni parlando di percezioni e non affrontando i problemi tra cui quello delle infiltrazioni della mafia nigeriana". Sui lavori di via Monti Perticari, Lodi tiene a chiarire un punto. "Il progetto di chiusura – spiega – è stato più volte presentato a tutti i consiglieri, in commissione e in aula. Anche in quella zona andremo a restituire alla cittadinanza una zona verde che, da anni, è oggetto di episodi incresciosi e di degrado. Sarebbe bello che Maresca partecipasse in prima persona all’apertura del cantiere". Da ultimo, il quadrante di via Ortigara. "In quella zona – spiega – la situazione, rispetto al 2019, è profondamente cambiata. Chi lo nega è in cattiva fede. E, francamente, non ricordo Maresca prendere le parti dei cittadini quando lamentavano episodi di spaccio e di violenza sotto le loro finestre".