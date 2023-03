Parco acquatico, casette e stalli È il ’Comacchio camping village’

PORTO GARIBALDI

Avviato il procedimento unico di valutazione di impatto ambientale per il progetto ‘Comacchio Camping Village’, che prevede la realizzazione di una nuova struttura ricettiva a Porto Garibaldi, nel lotto di terreno compreso fra le vie Acciaioli e Dei Mille. L’intervento, proposto dalla società ‘la Medusa s.r.l, si pone all’interno dell’Accordo di rigenerazione della costa in variante alla pianificazione urbanistica comunale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo camping, dotato di stalli per soggiorno dei camper (servite da colonnine per l’erogazione di elettricità e acqua), piazzole, unità abitative e diversi servizi. A quanto si legge dalla documentazione, si prevede la realizzazione di un parco acquatico, con cinque vasche, ognuna delle quali allestita per differenti attività ludiche e ricreative, e anche di spazi sportivi e un’area wellness.

Previsti servizi quali ristorante, bar reception, spazi commerciali e di aggregazione. Nella dislocazione delle varie strutture e servizi, viene segnalata attenzione al rispetto dell’ambiente circostante. Tra l’altro, si contempla la realizzazione di un parco fotovoltaico in grado di sopperire, durante il suo funzionamento, a gran parte dei consumi energetici del campeggio: gli impianti fotovoltaici saranno connessi in media tensione alla rete elettrica nazionale. Nelle varie schede di progetto vengono illustrati anche gli interventi che saranno previsti in termini di viabilità di accesso alla struttura ricettiva. Ieri è stato pubblicato sul sito del Comune e sul Burert (Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna) l’avviso pubblico relativo al progetto.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, e presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected], o per posta ordinaria al Comune di Comacchio Settore IV-V – Ufficio Pianificazione - Piazza Folegatti n. 26 – 44022 Comacchio FE. Le osservazioni saranno pubblicate sul sito web del Comune di Comacchio.

v.f.