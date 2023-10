Parco del Delta, cercasi addetto per le valli

COMACCHIO

Implementare la dotazione organica nella conduzione delle Valli di Comacchio. È questo lo scopo del bando, pubblicato dal Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna, per l’assunzione di un collaboratore ambientale (area operatori esperti). Il concorso per una figura professionale con funzioni decisamente particolari che richiedono conoscenze della valle e delle sue dinamiche legate alla pesca e alle acque, tra l’altro, si inserisce proprio in prossimità delle prossime attività di pesca. "Abbiamo grandi aspettative da questo concorso – sottolinea il direttore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Massimiliano Costa – per rilanciare l’attività di gestione e conservazione delle Valli di Comacchio, per intraprendere un percorso virtuoso di collaborazione con gli altri vallicoltori, con la Manifattura dei Marinati e con il Comune di Comacchio per valorizzare il pesce delle Valli e la vallicoltura tradizionale". Il bando del concorso è pubblicato sul sito del Parco del Delta del Po (https:dgegovpa.itparcodeltapoAmministrazioneTrasparenteBandiConcorso?dettaglio=349) o sul portale governativo inPA (www.inpa.gov.it). Come si legge sul bando, il collaboratore ambientale sarà chiamato a svolgere attività di tipo operativo e dovrà occuparsi di servizi e attività connessi alla vallicoltura, alla gestione valliva piccole manutenzioni la cui esecuzione può richiedere anche l’utilizzo di strumentazioni e attrezzature complesse.