Parco del Delta del Po, torna il concorso di fotografia naturalista

Con il mese di giugno ha preso avvio il Concorso fotografico realizzato dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna con la direzione artistica del fotografo naturalista Milko Marchetti. Un evento che bissa l’appuntamento con le immagini di natura quest’anno dedicato al tema dell’acqua ma non solo: ‘acqua e… water and…’. Il concorso è totalmente on-line, è gratuito e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.podeltacontest.it. Sul sito, inoltre, i fotografi potranno di caricare in piena autonomia le immagini, creando una galleria visibile e disponibile; chiunque, accedendo al sito, può votare le opere. L’edizione dello scorso anno, dal titolo ‘I cieli del Delta’, ha visto la partecipazione di 120 autori per un totale di oltre 830 immagini partecipanti, assegnando 14 premi a rispettive immagini meritevoli nelle diverse sezioni.