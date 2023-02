Parco del Delta ed Ecomuseo "Cresce il turismo sul territorio"

Crescita continua per il turismo argentano. Con l’eccezione del 2020, quando non era possibile muoversi a causa del covid, dal 2018 il comune di Argenta registra un trend di crescita notevole dei turisti che scelgono di visitare il territorio: addirittura nell’anno appena concluso si sono superati i livelli di presenze prepandemia. Sono numeri esaltanti: il 2022 si è chiuso con 15.645 pernottamenti, registrando un incremento del 17,4% sul 2021 e del 22,6% sul 2019, anno quest’ultimo che già registrava un balzo del 22,5% sul 2018. Ottimi risultati che sono il frutto di un lavoro corale tra gli enti con importanti strategie di promozione, commercializzazione e marketing territoriale riguardanti la cicloviabilità, con il percorso Primaro in primis, che collega Ferrara a Ravenna e permette di scoprire il Parco del Delta del Po e il suo patrimonio naturalistico, ma anche con la valorizzazione delle realtà locali, come ad esempio l’Ecomuseo, la creazione di una fitta rete di infrastrutture ciclabili e la presenza di numerose strutture ricettive come alberghi e ostelli.

Oltre a ciò, anche le tante manifestazioni di interesse nazionale organizzate sul territorio, che richiamano l’attenzione dei turisti; tra questi a breve ci sarà la celebrazione per il centenario della morte di don Giovanni Minzoni, arciprete argentano assassinato dai fascisti la notte del 23 agosto 1923. Una serie di commemorazioni ed eventi distribuiti su tutto l’arco dell’anno finalizzate a ricordare la figura di questo illustre argentano e i valori che ha difeso fino alla morte. "Questi dati confermano la vocazione del nostro territorio – commenta l’assessore al Turismo, Giulia Cillani – Uno sforzo che accompagna, e speriamo valorizzi, il lavoro degli operatori privati, che crescono in consapevolezza e numero. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato la rete istituzionale, un risultato possibile grazie all’impegno e all’attenzione degli enti a noi più vicini, come Parco del Delta del Po e Consorzio di Bonifica Renana, oltre che alla Regione e a Destinazione Turistica Romagna, che svolgono un lavoro di coordinamento ottimale. Una rete ampliata anche con la scelta di entrare in coordinamento con Visit Ferrara, consorzio turistico provinciale, con il quale abbiamo aperto un dialogo tre anni fa e che oggi abbiamo portato in Unione Valli e Delizie, per fare ancora di più uno scatto avanti nel promuovere non il nostro centro, ma il nostro territorio". Franco Vanini