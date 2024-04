Parco del Delta, incontro sulle specie invasive

Al Parco del Delta, mercoledì scorso, si è svolto l’incontro tecnico-formativo sulle ‘Linee guida per limitare gli impatti negativi e limitare l’ulteriore diffusione delle specie aliene invasive in Emilia Romagna’. La Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi, infatti, ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Università di Parma per il supporto tecnico-scientifico relativo alle IAS (Invasive Alien Species) vegetali, nell’ambito del quale sono stati programmati tre eventi formativi sulla tematica, presso gli Enti che hanno aderito al bando a valere sul fondo del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica dedicato alle IAS. Il primo incontro si è svolto martedì nel Comune di Baricella, mercoledì all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e venerdì scorso, invece, presso la sede dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.