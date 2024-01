Parco del Delta, scatta la tutela. Al via la sistemazione dei boschi

GORO

Hanno preso avvio in questi giorni gli interventi di miglioramento forestale ed ecologico di alcuni boschi della stazione Volano-Mesola-Goro del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Queste importanti aree forestali, di proprietà della Provincia di Ferrara e affidati in gestione all’Ente Parco nel 2022 per 30 anni, ricadono nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola. Gli interventi sono finanziati con fondi statali per la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio di caduta degli alberi su obiettivi sensibili, e aggiudicati per 194.622 euro. Opere importanti, dunque, per garantire la sicurezza delle aree.

Il primo intervento è attualmente in fase di insediamento del cantiere a Bosco Spada, sui Dossi della Celletta antistanti l’abbazia di Pomposa (nel territorio di Codigoro): i lavori finalizzati alla prevenzione degli incendi, con diradamento delle conifere, dureranno circa 2 o 3 settimane. Al termine di questi, l’intervento successivo, anch’esso con finalità antincendio e di riduzione delle conifere (laddove troppo dense), riguarderà la bella Pineta delle Motte del Fondo, in comune di Mesola e proprio adiacente il centro abitato. Successivamente, saranno effettuati interventi analoghi presso il Bosco della Goara (Goro), la Riserva Naturale Dune fossili di Massenzatica (Codigoro, Mesola), il Bosco di Santa Giustina (Mesola), per la prevenzione degli incendi boschivi, attraverso una riduzione della biomassa legnosa secca o facilmente infiammabile e ripristinando i percorsi forestali per l’accesso dei mezzi antincendio, e la rimozione di alberature pericolose perché in procinto di cadere e prossime a strade o sentieri interni o perimetrali alla foresta.

Gli interventi, come detto, sono finanziati con fondi statali per la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio di caduta degli alberi su obiettivi sensibili, e vengono effettuati per perseguire le finalità generali del Parco, nell’ottica di migliorare la struttura boschiva e l’ecosistema forestale. I lavori sono seguiti da Paolo Rigoni, agronomo forestale e direttore dei lavori, e avranno la supervisione del Direttore dell’Ente Parco Massimiliano Costa (foto), responsabile unico del procedimento (Rup) di progetto.

v.f.