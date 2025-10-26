"Parco del Reno, un presidio di socialità"

Ieri si è tenuta l’attesa inaugurazione dell’impianto sportivo del Parco del Reno, con la presentazione alla cittadinanza del rinnovo del manto erboso del campo, ora interamente sintetico, e del nuovo sistema di illuminazione. L’evento, svoltosi presso il campo alla presenza di alcuni membri dell’amministrazione, delle autorità civili e militari, dello staff e giovani atleti della Centese Calcio, del delegato provinciale del Coni Ruggero Tosi e di numerosi cittadini, ha sancito la riapertura del campo, completamente rinnovato e utilizzabile da subito.

Comincia la presentazione il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi: "L’inaugurazione dei nuovi campi sintetici e del nuovo sistema di illuminazione del Parco del Reno era un evento atteso e importante. L’investimento, di oltre 700 mila euro, è stato reso possibile grazie a un’operazione di buona amministrazione. Con i fondi del Pnrr siamo riusciti ad aprire un impianto sportivo in frazione e, poi, riallocando una linea di finanziamento già attiva, anche a finanziare questo progetto. Un risultato, quindi, frutto di programmazione, attenzione ai conti pubblici e alla capacità di cogliere tutte le possibilità per far crescere Cento".

Continua poi: "L’impegno di investire nello sport è stato un obiettivo fin dal momento della nostra elezione: lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, sia per recuperare le mancanze del nostro territorio, sia perché crediamo fortemente nei valori dello sport, come linguaggio universale in grado di parlare e insegnare ai giovani. Il percorso che ci ha portato a oggi è stato ricco di confronti, anche accesi, che però non ci hanno spaventato. Le migliorie che oggi presentiamo permetteranno ai giovani di allenarsi e fare attività in sicurezza e in un ambiente di qualità". E conclude, poi, prima di ringraziare autorità, cittadini e coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: "Non ci fermiamo qui. Ci siamo infatti aggiudicati un bando regionale che, con una quota di cofinanziamento comunale, ci permetterà di sostituire integralmente le torri faro dello stadio. Interventi che sanciscono il completamento di un percorso che rimarrà nel tempo".

Conclusa la presentazione di Accorsi, la palla passa ad Alberto Fava, presidente della Centese Calcio. "Questa, è una giornata di grande emozione, una di quelle che segnano la storia della comunità. Questo progetto nasce da lontano, addirittura dal 2012, e, dopo momenti difficili, arriva grazie a chi ci ha creduto. Il nuovo campo è un punto di partenza, nonché il simbolo di una visione condivisa che unisce numerose realtà centesi e che permette socialità".

La chiusura, prima del taglio del nastro, è riservata a Ruggero Tosi, del Coni: "Lo sport è occasione di plasmare l’anima dei giovani, in cui le famiglie si incontrano e parlano. Lo sport, e questo nuovo campo, sono un presidio di legalità e socialità fondamentale".

Francesco Diozzi