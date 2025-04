Parco della Resistenza abbandonato al degrado: "Il Comune così dimentica un luogo identitario"

Dopo aver lasciato andare in rovina e poi demolito completamente l’antico macello napoleonico, senza che nessun tipo di segnalazione storica sia stata collocata nel sito divenuto ormai un’anonima area di parcheggio, ora tocca al Parco della Resistenza dove le antiche scuderie di quella che era la caserma sono lasciate andare in malora.

Queste le parole della capogruppo consiliare de La Città Futura – M5S Sandra Carli Ballola che richiama la giunta ad una maggiore attenzione verso un luogo di memoria e identitario cittadino: "L’edificio, di proprietà della Provincia, è stato concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Comacchio che, in accordo con la proprietà, potrebbe restaurarlo e progettarne un uso intelligente, per esempio farne un centro di documentazione della Resistenza a Comacchio e nelle valli.

Mentre a pochi chilometri di distanza da decenni si è pensato a creare centri di documentazione, per esempio ad Alfonsine esiste il Museo della battaglia del Senio, a Comacchio la memoria si sfarina, le fonti orali non sono raccolte e salvate, le fonti scritte disseminate nella migliore delle ipotesi; la storia non interessa e con essa la nostra identità si perde.

Noi pensiamo che quello che resta della caserma in cui fu torturato e ucciso il partigiano Edgardo Fogli, medaglia d’oro, debba essere tutelato e custodito così come si tutelano e rispettano i luoghi sacri.