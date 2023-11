Parco Delta del Po, il caldo fa ritardare l’arrivo delle anatre

Continuano le attività del Parco del Delta del Po in collaborazione con Asoer per il monitoraggio mensile dell’avifauna. I tecnici del parco affiancati dal personale dell’azienda valliva hanno effettuato le attività di monitoraggio nell’area delle Vene di Bellocchio. A causa del permanere delle temperature particolarmente alte per il periodo dell’anno e della dominanza del caldo vento di Libeccio, nonostante il periodo autunnale, non sono ancora arrivati i contingenti di anatre svernanti, ma sono già comunque presenti folaghe in buon numero. Alto invece il numero dei cormorani, dovuto alla coincidenza tra il periodo di migrazione di questa specie e della disponibilità di pesce nelle valli da pesca. Importante la presenza di 14 esemplari di sterna maggiore e di un esemplare di falco pescatore.