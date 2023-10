Parco di Malborghetto, Ferrara: ecco le porte da calcio

Nuove attrezzature per l’area verde tra via Agrifoglio e via Gladioli a Malborghetto di Boara. Il parco nei giorni scorsi è stato oggetto dei lavori di installazione di due porte da calcetto, fatte realizzare dall’amministrazione dopo una proposta avanzata da alcuni giovani residenti. L’intervento risponde infatti ad una richiesta emersa nel corso di una visita congiunta effettuata nella frazione lo scorso giugno, in occasione della serata inaugurale della manifestazione RockaFe, dal sindaco Alan Fabbri e dal vicesindaco Nicola Lodi. Ferrara Tua ha concretizzato l’intervento con l’ azienda incaricata Città Verde. "Abbiamo risposto con piacere alla ‘chiamata’ dei ragazzi – spiega il sindaco –. Questi sono luoghi di aggregazione, fondamentali per ritrovarsi, fare sport, crescere insieme "Anche l’ascolto dei residenti più giovani – aggiunge Lodi – può portare a piccoli grandi risultati".