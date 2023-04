Parco eolico, ecco i timori del Comune

COMACCHIO

Avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione di impianti eolici off-shore denominati ‘Romagna 1’ e ‘Romagna 2’, proposto dalla società Agnes. In particolare, il parco eolico ‘Romagna 2’ è previsto a 14 miglia dalla costa, nel tratto di mare ricompreso tra la foce del Reno e Punta Marina nel Ravennate: un’area che confina con il territorio comacchiese. Per questa ragione, il Comune di Comacchio ha inviato le proprie osservazioni al progetto, che sono state illustrate dal sindaco Pierluigi Negri nella seduta del Consiglio comunale di martedì sera. Nel documento sono state espresse preoccupazioni riguardo eventuali impatti che l’intervento potrà avere per l’ambiente, l’avifauna e per le attività di pesca "che – come ha ricordato il primo cittadino – è già soggetta a fortissime limitazioni, rotte obbligate per la presenza del Poligono militare, periodi di pesca vietata per particolari specie e fermi biologici" e rappresenta un settore economico importante per il territorio. Come evidenziato dal sindaco, l’amministrazione comunale ritiene che le energie rinnovabili saranno "tanto più sostenibili laddove le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla coesione economica e sociale territoriale saranno contenute e mitigate. Altresì, la decisione di installare infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile off-shore dovrebbe essere assunta sulla base delle migliori valutazioni scientifiche in merito agli impianti correlati e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate allo sfruttamento delle aree da occupare: in particolare le comunità di pesca e le relative organizzazioni che non ci risultano essere state contattate". Per questa ragione, nelle osservazioni, vengono sollecitati chiarimenti.

"La carenza di dati, soprattutto quelli comparabili, è del tutto evidente – ha proseguito Negri -. Si chiedono, quindi, maggiori delucidazioni sulle misure di mitigazione ambientale previste per il prima, il durante e il dopo la costruzione del parco eolico. Si chiede altresì conto delle misure di mitigazione socio-economica. E, infine, quali soluzioni alternative sono state vagliate: ad esempio, strutture galleggianti che, a quanto ho potuto vedere, sono anche più economiche sotto il profilo della costruzione, della manutenzione e meno impattanti, in quanto non sono infisse a terra". In sostanza, viene chiesta quale sia stata la valutazione sottesa alla scelta operata. La procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto, ora, proseguirà nel proprio iter. L’amministrazione comunale ha promesso di impegnarsi ad organizzare un incontro pubblico, "magari con la presenza della Regione e, se possibile, anche del direttore della società proponente Agnes, per – ha concluso il primo cittadino – discutere con tutte le parti interessate della questione".

