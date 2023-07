Parco Fotovoltaico, il progetto passa a Hera

La società Tiepolo, che ha sviluppato a Bondeno il progetto di un parco fotovoltaico per il fabbisogno di oltre 5mila famiglia, è stata acquisita da Hera. A soli due mesi dalla nascita di ‘Horowatt’, la NewCo tra il Gruppo Hera e l’azienda ‘Orogel’ che entro il 2024 creerà un impianto agrivoltaico innovativo e sostenibile nello stabilimento cesenate della cooperativa agricola, procede "il programma della multiutility per lo sviluppo di soluzioni integrate all’avanguardia nell’ambito delle energie pulite". In questo senso, arriva la notizia di ieri del Gruppo Hera dell’acquisizione di Tiepolo: "Hera ha perfezionato l’acquisizione della società, di proprietà di ‘Combigas’ e ‘Greenfield Renewables’ (che detengono ciascuna il 50% delle quote), che ha sviluppato il progetto per la costruzione di un parco solare fotovoltaico a Bondeno, nel ferrarese, in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 5.000 famiglie". L’impianto, che "avrà una potenza di 8,9 megawatt e produrrà a regime circa 13 GWhanno, è uno dei tanti progetti di Hera per la produzione di energie rinnovabili, già previsti nel piano industriale al 2026". Infatti, afferma l’ad del Gruppo Orazio Iacono, "per Hera il contrasto al cambiamento climatico è cruciale e si traduce in una forte attenzione alla transizione energetica in tutti gli assi di sviluppo strategico previsti nel nostro piano industriale al 2026". Si tratta, aggiunge, di "iniziative concrete per la promozione delle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico ai nuovi modelli di generazione distribuita di energia elettrica e dall’idrogeno fino al biometano. Ancora una volta il ruolo di Hera sarà fondamentale per lo sviluppo sostenibile di tutti i territori in cui operiamo". il mega impianto di fotovoltaico a Santa Bianca di Bondeno prevede un ritorno importante per il Comune. E’ stata approvato infatti, nei mesi scorsi dalla giunta municipale, l’accordo ventennale tra il comune di Bondeno e la Società Tiepolo slr che individua le misure di ’compensazione ambiental’" che seguiranno alla realizzazione e alla sua messa in attività. L’impianto produrrà energia elettrica da fonte fotovoltaica. La compensazione ambientale si collega anche alle opere che saranno connesse elle infrastrutture.

Claudia Fortini