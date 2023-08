Parco Giordano Bruno a Ferrara, scatta la riqualificazione: “Diventerà il fiore all’occhiello del quartiere”

Ferrara, 7 agosto 2023 – Un parco sicuro e inclusivo, grazie alla prima area giochi installata in città completamente senza barriere per essere accessibile anche dai bambini con disabilità. E ancora: 2 campi da green volley, un nuovo campo da basket al posto dell'attuale campo da beach-volley dismesso, una nuova palestra a cielo aperto, il rinnovamento dell'arredo urbano e colonnine elettriche propedeutiche ad ospitare manifestazioni.

Sono i principi su cui si fonda il progetto di rilancio del parco Giordano Bruno, a cura dell'amministrazione comunale, presentato questa mattina dal vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi, dall'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, dal direttore generale di Ferrara Tua Fulvio Rossi, dal referente per l'installazione dell'arredo urbano della cooperativa sociale "La Città Verde" Alessandro Caravita, dalla vicepresidente e dal segretario del Comitato Ferrarese Area Disabili Paola Perini e Fausto Bertoncelli. Presente anche la presidente dell'associazione Le Passeggiate di Agata Anna Baldoni.

Sono tanti gli interventi - in corso o che vedranno l'avvio nei prossimi mesi - che danno corpo all'opera di riqualificazione del parco Giordano Bruno, rientrante nell'operazione Parchi sicuri portata avanti da ottobre 2020 dall'amministrazione comunale. Per migliorare la fruibilità del giardino e per regolamentarne gli accessi, riconsegnandolo così alla originaria vocazione di luogo aggregativo e protetto, è in corso l'installazione delle recinzioni - della stessa tipologia utilizzata al parco Toti e al parco Marco Coletta - sui lati di via Poledrelli e di via Cassoli. A questo scopo sono stati stanziati circa 97mila euro, comprensivi di contributo regionale.

Di quasi 80mila euro - ricavati dal Fondo per l'Inclusione delle persone con Disabilità - è invece il trasferimento dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara a Ferrara Tua per l'installazione di attrazioni ludiche come altalene a sedile, un altalena a cesto, una giostra accessibile, giochi multifunzionali con scivolo, torretta, pannelli ludici, trampolino elastico e gioco a molla. Alla stesura della progettazione ha partecipato anche il Comitato Ferrarese Area Disabili, realtà che rappresenta 55 associazioni del territorio nel campo della disabilità, il cui contribuito è stato importante per il piano definitivo che si concretizzerà entro il prossimo mese di ottobre con la nascita di una zona senza barriere fisiche e sensoriali, e che può essere utilizzata anche da persone in carrozzina. I giochi e le strutture saranno tutte installate su apposito tappeto antitrauma di circa 150 metri quadri a rendere sicura la loro fruibilità. L'accessibilità all'area ludica sarà garantita attraverso la realizzazione di 3 percorsi che la collegheranno ai vialetti esistenti, prevedendo l'assenza o l'eliminazione di qualsiasi barriera.

“Il modello di rigenerazione è quello già attuato al parco Coletta - commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Nicola Lodi -. Vogliamo eliminare il degrado riconsegnando un giardino completamente nuovo e funzionale, che sono sicuro con il tempo diventerà il fiore all'occhiello di questa parte del quartiere Giardino”.

“I parchi inclusivi come quello che verrà realizzato - dice l'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti -, frutto di una pianificazione elaborata con il fondamentale apporto del Comitato Ferrarese Area Disabili, sono spazi a disposizione di tutti. L'area ludica del parco Giordano Bruno è stata concepita con la volontà di sensibilizzare alla realizzazione di nuove strutture accessibili, oltre ad adeguare quelle esistenti attraverso l'eliminazione delle barriere".