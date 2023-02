Parco Giordano Bruno, ok al recinto "Cancelli aperti solo durante le partite"

di Federico Di Bisceglie

Entro l’estate il parco Giordano Bruno verrà chiuso. Dagli uffici della prefettura è arrivato l’assenso. La recinzione è stata al centro di una riunione della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo per valutare se la chiusura fosse compatibile con l’afflusso dei tifosi allo stadio. "È stato esaminato il piano – spiegano dalla prefettura – per valutare se la chiusura fosse compatibile con la gestione degli accessi e degli esodi al Mazza. La conclusione è che il progetto è compatibile, con la cautela di mantenere i cancelli aperti durante le partite". È soddisfatto il vicesindaco Nicola Lodi: "L’azienda che eseguirà i lavori – spiega – è già stata individuata. A breve partiremo con i cantieri che, però, dovranno tenere conto delle esigenze dello stadio. Per cui, durante i lavori, il parco verrà delimitato (e reso inaccessibile) a zone".

Come diventerà. Oltre all’installazione delle recinzioni (sullo stile dei parchi Coletta e Toti), il piano prevede la totale riconfigurazione dello spazio verde tra via Poledrelli e Cassoli. La giostrina centrale verrà rimossa, il campo da basket ("che ha solo un canestro, dunque è inutilizzabile") diventerà una grande aiuola. Per la parte di parco attualmente adibita al beach tennis, il Comune sta partecipando a un bando per allestire un’area dedicata alle attività a corpo libero. Il campo da pallavolo verrà completamente rifatto. "Verranno tolte tutte quante le panchine. Come abbiamo fatto da altre parti", assicura il vicesindaco. Non solo: "Al chiosco non verrà rinnovata la convenzione". L’idea è quella, esattamente come per il parco sotto il grattacielo, di portare in Giordano Bruno, "concerti, attività per i bambini e attività sportive".

La voce dei residenti. La decisione di chiudere il parco, annunciata diversi mesi or sono, non è stata digerita da tutti i residenti allo stesso modo. Anzi, tempo fa è nato un comitato che ha lanciato un appello all’amministrazione chiedendo un dietrofront. D’altro canto, altri cittadini plaudono all’iniziativa perché "questo è diventato un crocevia dello spaccio, nonostante i lodevoli sforzi delle forze dell’ordine". "Non riusciamo neanche ad andare in balcone – spiega una residente – perché gli spacciatori, in spregio, si mettono a fare i loro bisogni di fronte a noi". Un’auto della polizia passa per un controllo. L’azione dissuasoria funziona, ma è quando cala il sole che si allungano le ombre del malaffare. Le sentinelle di spaccio e degrado hanno deciso che quel parco è loro. Tant’è che "noi non ci andiamo più", rimarca un altro residente. Ora, forse i cancelli (le cui installazioni cominceranno da via Poledrelli), "renderanno la zona più sicura".