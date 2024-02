Parco inclusivo, a Cento in arrivo 16mila euro

CENTO

Presto il Parco del Reno avrà attrezzature ricreative e sportive inclusive. Il Comune di Cento ha infatti appena richiesto la fornitura di questi giochi che possano essere completamente inclusivi e quindi senza nessun tipo di ostacoli, permettendo quindi una fruizione completa a tutta l’utenza. Tutto nasce dal decreto ministeriale inerente al ‘Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità’ che aveva assegnato alla Regione un finanziamento di 4.380.000 euro, destinato ad interventi a favore delle persone con disabilità realizzati dai Comuni, in forma singola o associata, inerenti alle finalità descritte che riguardavano attività ludico sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali e servizi in ambito sportivo. Per il Distretto Ovest la somma assegnata era stata di 81.804,26 euro, suddiviso in parti uguali per i 5 comuni e quindi, per Cento, la disponibilità di 16.360,86 euro per realizzare l’intervento al Parco del Reno. Per quanto riguarda gli altri comuni, si tratta di Terre del Reno per il Parco Biancani, via Statale Sant’Agostino, Bondeno per il Parco Peter Pan, via Granatieri di Sardegna, Poggio Renatico per il Parco del Ricordo, via Segadizzo e Vigarano Mainarda per il Parco Rodari, via Ludovico Ariosto.