"Parco, lavori senza titolo edilizio"

Un ordine del giorno, condiviso da tutti i gruppi di minoranza a eccezione del Movimento 5 Stelle, per impegnare sindaco e giunta a "promuovere un percorso partecipativo con i cittadini, le associazioni ambientalistiche e culturali oltre al coinvolgimento degli enti preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e urbanistico di Ferrara allo scopo di condividere la vocazione e le fruizioni del parco Urbano". Tutto parte dal concerto di Bruce Springsteen, anzi, da molto prima. E da ciò che è accaduto dopo. In particolare, l’opposizione eccepisce da un lato il fatto che il parco risulti essere ancora chiuso alla cittadinanza ("l’area è circondata da recinzioni e sorveglianza h24") e dall’altro il fatto che "le prescrizioni contenute nella delibera di affidamento di occupazione di suolo pubblico a Salomone (Moni, ndr) Ovadia, non sono state rispettate".

"Le prescrizioni previste dall’ordinanza – si legge nel testo condiviso dall’opposizione – non sono state rispettate alla luce della devastazione del parco Bassani. Il titolare della concessione, obbligato al ripristino, non si è limitato a ottemperare a quanto dettato dalle prescrizioni riportare nella concessione, ma ha appaltato opere che incidono profondamente sulla natura del parco come la trasformazione di viali ciclo pedonali in strade carrabili larghe quattro metri (per quelle interne) e sei metri per quelle di accesso da via Bacchelli e dell’area delle piscine, realizzati con una speciale ghiaia resinata e cemento ecocompatibile, con massetti da 55 centimetri". È questo, il nodo della questione parco. I lavori, si legge ancora nel documento dell’opposizione, "sono svolti in regime privatistico su un’area pubblica, senza che sia riportato alcun titolo edilizio". Il tutto nonostante le "tutele ambientali e paesaggistiche previste dal Tcpt per salvaguardare un’area di pregio e le prescrizioni riportate nella concessione". I consiglieri vogliono appurare "a quale titolo Salomone Ovadia abbia appaltato la realizzazione di opere stradali carrabili nell’area del parco Bassani, alla luce del fatto che tra le attività previste dallo statuto della fondazione Teatro Comunale non ci sono quelle di realizzare opere stradali e infrastrutturali viarie in generale". Sul piano politico, rilevano i consiglieri di minoranza, "il Consiglio comunale non ha mai discusso della realizzazione di opere stradali nel parco Urbano e non è mai stata prevista una posta di bilancio per realizzare strade larghe sei metri". Dunque una posta di bilancio che, a detta dei consiglieri di Pd, Azione Civica e gruppo Misto, non figura tra quelle approvate nel piano delle opere. Ed è per questo che secondo l’opposizione occorre che al Consiglio venga inviata un’informativa che chiarisca da un lato "le iniziative assunte da Salomone Ovadia nel realizzare opere viarie" e sull’utilizzo di oltre "un milione e quattrocentomila euro trasferiti dal Comune alla fondazione teatro".

