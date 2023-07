"Parco Molinari abbandonato al degrado, il sindaco riporti il decoro"

"Il parco Giuseppe Molinari è dimenticato", è il grido d’allarme di Roberto Badolato (foto) riguardo l’area verde di viale Cesare Battisti. E spiega: "La nostra amministrazione tra il 1999 e il 2001 ha intitolato il parco vicino alla stazione a ricordo del concittadino colonnello Giuseppe Molinari, dal settembre 1941 capo di stato maggiore della divisione alpina "Julia", con la quale partecipò alle operazioni sul fronte russo, alla memoria del quale è stata concessa la medaglia al valore militare per il comportamento eroico, prodigandosi fino all’estremo nell’assolvimento delle sue molteplici incombenze. Sofferente nel fisico, rifiutava l’offerta di un periodo di riposo nelle retrovie quando la sua unità. Tradotto in dolorosa prigionia, è morto tra gli stenti in Siberia". Il capogruppo di Uniti per Portomaggiore in un’interpellanza mette in luce che "con il passare delle generazioni sembra purtroppo perdersi la memoria di questi eroi e negli anni si è via via affievolita l’attenzione anche della nostra amministrazione nei confronti del nostro medagliato concittadino, puntualmente dimenticato in occasione delle diverse celebrazioni commemorative e il cui busto marmoreo, collocato all’interno del parco, versa in una colpevole situazione di degrado e abbandono, aggredito da muffe e muschio che rendono addirittura illeggibile la targa posta alla base". Insomma una colpevole situazione di abbandono che "caratterizza purtroppo anche il parco, da anni in attesa di interventi di recupero e manutenzione, interventi sempre più necessari per rendere questa luogo accessibile e fruibile, riportando cosi al dovuto decoro lo storico viale della stazione, cosi come veniva illustrato nel passato". Il leader portuense di Fratelli d’Italia sollecita il sindaco Dario Bernardi "a procedere alla pulizia del busto e della targa, riportando il tutto a una situazione di decoro".

Franco Vanini