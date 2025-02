Parco Molinari dal nuovo volto

Sono partiti a Portomaggiore i lavori di riqualificazione del parco Giuseppe Molinari, della sua illuminazione e della pista ciclabile adiacente, più volte al centro di interrogazioni da parte dell’opposizione consiliare. E’ stata la prima area verde attrezzata della cittadina, realizzata nell’immediato dopoguerra dopo la distruzione della stazione ferroviaria e centrale elettrica nei bombardamenti del 1945. Saranno ripristinate le montagnole all’interno del parco, i sentieri e le essenze arboree, con tanto di rifacimento della pista ciclabile. La speranza di molti portuensi è che si approfitti del cantiere aperto per sistemare anche la carreggiata, ridotta in uno stato pietoso, crivellata di buche soprattutto dalla scuola materna alla stazione, ma anche dalla stazione ferroviaria al sottopasso il manto stradale è pessimo. Prima di Natale una signora anziana era caduta in bicicletta.