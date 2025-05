"Parco Prati, manutenzione carente"

L’amministrazione Bernardi ha il pollice verde, ma poi non provvede a tenere in ordine e pulite le aree verdi e i parchi di Portomaggiore. Sul tema della manutenzione carente è intervenuto il segretario portuense di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato. "Cucù, il cartello non c’è più – inizia con una sarcastica battuta la sua critica – Se le strade del territorio sono ormai una sorta di giungla, non da meno sono i parchi. Ne sono testimonianza le immagini del Parco Prati, con rigogliose fronde arrivate addirittura a oscurare la segnaletica verticale e debordanti siepi che ostruiscono il transito sui marciapiedi". Siamo in pieno centro, a Portomaggiore, a due passi da piazza Martiri della libertà. E aggiunge: "Che senso ha a questo punto approvare continue variazioni di bilancio, allo scopo di incrementare i capitoli di spesa, se poi questi sono i risultati? Siamo pertanto a sollecitare per la ennesima volta questa sorda amministrazione a intervenire in modo sollecito, al fine di consentire ai cittadini di usufruire in sicurezza di parchi e marciapiedi".