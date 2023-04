"Parco Quadrifoglio, troppi ritardi nei lavori"

"Al parco Quadrifoglio una proroga non si nega a nessuno, ma quattro forse sono un po’ troppe". A dirlo è Francesco Margutti, capogruppo di Futuro in Comune a Terre del Reno che stavolta interroga il sindaco sui tanti giorni di ritardo nella realizzazione dell’impianto. "E’ stata data un’ulteriore proroga all’azienda peril completamento del parco Quadrifoglio di Mirabello – dice - per comprendere l’assurdità di questa ulteriore dilazione temporale e di come un’opera che doveva essere conclusa alla fine del 2021 sia ancora ben lontana dal completamento è bene ricordare la successione temporale. Il 12 luglio 2021 c’è stata l’aggiudicazione dell’opera all’azienda che aveva presentato un’offerta con un risparmio economico del 2,7% e temporale del 5% rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione, fissando la data di ultimazione al 22 dicembre 2021, con 5 mesi di lavoro. Il 30 agosto 2021 è stato consegnato il cantiere, il 24 novembre 2021 la revisione del progetto per rendere più funzionali gli ambienti sulla base del confronto tra Amministrazione e la cittadinanza. Il 9 marzo 2022 ecco la prima proroga concessa relativa ai tempi di consegna, il 14 luglio ’22 la seconda con 140 giorni in più, il 24 novembre ‘22 la terza con altri 140 giorni in più e il 12 aprile 2023 la quarta che porta la scadenza all’11 luglio 2023".

E aggiunge. "All’interno di questo lasso temporale, da ricordare che in fase di progettazione non erano state considerate né le cisterne nel sottosuolo usate dalla vecchia scuola elementare nè una condotta idrica con conseguente sospensione dei lavori per i primi mesi del 2022 per la rimozione delle cisterne e la riprogettazione degli spazi – prosegue –Ci domandiamo dunque com’è possibile che in fase di progetto non si fosse tenuto conto della presenza di cisterne. E ci chiediamo anche che senso ha appaltare ad una ditta che offre il 5% di risparmio di tempo rispetto al cronoprogramma messo a gara se poi gli si concedono più di 500 giorni di proroga temporale. Una volta completata l’opera bisognerà dare una risposta a queste domande. Per il momento ci interessa che l’opera venga conclusa senza ulteriori ritardi e senza ulteriori proroghe. Facciamo in modo che l’11 luglio 2023 sia veramente una data da ricordare".