Parco Rodari, luogo delle famiglie: "Qui si farà la festa dello sport"

"Lo sport è un veicolo sano per la crescita dei nostri ragazzi. Con la Festa dello sport, di venerdì e sabato prossimo, riprendiamo una tradizione. Perché crediamo profondamente nelle discipline sportive come veicolo di formazione dei giovani. Nello stesso momento ci riappropriamo del paco Rodari, che deve essere luogo delle famiglie dimostrando che il senso civico è più forte degli atti vandalici. Vogliamo dare un segnale". Così il vicesindaco Mauro Zanella ha aperto ieri pomeriggio, nella sala consigliare del Municipio e alla presenza di tutti i referenti delle società, la Festa dello sport, capace di raccogliere e di fare rete con tante associazioni sportive anche dei paesi vicini che si allenano a Vigarano. Sono attesi 500 sportivi. "Lo sport come stile di vita – ha sottolineato l’assessore Daniela Patroncini - per celebrarlo nei valori massimi che rappresenta, ovvero la felicità, l’inclusione, l’allegria nel rispetto delle regole". Dal sindaco Davide Bergamini e dalla giunta è stato lanciato, forte e chiaro "un ringraziamento per l’aiuto e la collaborazione – hanno spiegato - delle associazioni di volontariato". Sport ma anche sapori con panini caldi e salsiccia, cappelletti, piadine e ‘pinzin’. La Pro Loco, le Pro Civitate di Vigarano Pieve e Mainarda, il Centro sociale di Borgo, la protezione civile, l’Associazione nazionale carabinieri, cureranno negli stand la parte dei sapori della tradizione e si impegneranno "nella buona riuscita della manifestazione – ha sottolineato la Patronicini – nel rispetto delle regole e in sicurezza". Si inizia venerdì alle 21 con lo spettacolo di ‘Mucca Dance’, una scuola che ha creato campioni anche per ‘Ballando sotto le stelle’, in un tratto di via Fratelli Cervi che sarà chiuso al traffico. Si prosegue sabato mattina dalle 10 con Fitness Game, Calcio X Martini al campo sportivo, e ancora al parco Rodari alle 10 con le 30 donne che hanno partecipato al corso gratuito di difesa personale. Nel pomeriggio dalle 16 al Palavigarano la Ritmica Putinati, Skate Roller, Vigarano Danza, poi ancora al parco Rodari dal Basket al Volley, dall’atletica all’Hockey, alla motoria per diverse abilità.

Claudia Fortini