"Parco Urbano ancora chiuso per un evento privato"

Caro Carlino,

sono sdegnato e preoccupato per i danni arrecati al Parco pubblico Bassani a seguito del concerto di Springsteen. È con amarezza che apprendo che tali danni dovranno essere pagati dalla comunità stessa, che si trova già a dover fronteggiare altri problemi e sfide. Il Parco Bassani è un luogo amato e frequentato dai cittadini, un’oasi di pace e natura in mezzo alla città. La sua importanza va oltre il semplice aspetto estetico: è uno spazio pubblico che offre un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana, un luogo dove le famiglie possono trascorrere del tempo insieme, dove i bambini possono giocare. È già abbastanza sconvolgente constatare che il concerto abbia danneggiato il parco, rendendolo temporaneamente inagibile per i cittadini. Ma ciò che ancora di più mi indigna è il fatto che, dopo le riparazioni, il parco dovrebbe esser messo a disposizione per un festival privato a pagamento organizzato dallo stesso personaggio che ha utilizzato il Parco per il concerto di Springsteen. Non solo i cittadini dovranno sostenere i costi delle riparazioni ma verranno anche privati dell’accesso a un luogo che dovrebbe essere di loro proprietà, solo per concederlo a un evento a scopo di lucro, probabilmente ci saranno altri danni. Questa decisione è ingiusta, sottolinea una mancanza di considerazione per i bisogni e i desideri della comunità locale. Il parco pubblico dovrebbe essere un bene comune, accessibile a tutti senza distinzioni. Il fatto che venga utilizzato per un evento privato, limitando l’accesso solo a coloro che possono permetterselo, va contro i principi di equità e inclusione. Mi appello alle forze politiche che dovrebbero rappresentare gli interessi di tutti per sollevare questa questione e richiamare l’attenzione sullo sfruttamento di un bene pubblico a fini privati.

Roberto Baldisserotto