Parco Urbano dopo Bruce Springsteen: oggi via ai lavori di manutenzione

Ferrara, 31 maggio 2023 – Partiranno oggi i lavori al parco Urbano, dopo il concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band. L’avvio dei lavori al manto segna il passaggio dal cantiere di dismissione delle strutture usate per lo spettacolo - (cantiere che si è concluso in queste ore con le ultime azioni di smaltimento dei rifiuti e la pulizia dell’area) - a quello di manutenzione del verde.

Bruce Springsteen e il palco (ormai smontato) al Parco Urbano

Little Steven: “Alluvione? Non sapevamo nulla”

E in quanto area di cantiere continuerà ad essere transennata per consentire i lavori e la ricrescita dell’erba. L’intervento sarà realizzato da Albaverde. Il coordinamento e la supervisione delle operazioni sono e saranno a cura di Ferrara Tua.

Le azioni richiederanno qualche settimana, tempistiche legate, oltre che al lavoro effettivo, ai tempi necessari alla ricrescita dell’erba. I passaggi che saranno realizzati prevedono: il recupero, la raccolta e lo smaltimento della paglia, la lavorazione del terreno propedeutica alla semina (erpicatura). A tal fine saranno utilizzati mezzi con ruote Trelleborg, speciali pneumatici antitraccia. Seguirà anche un’azione di livellamento per evitare avvallamenti e ristagni in caso di pioggia. Quindi si procederà al riporto e alla semina, realizzata con una speciale macchina dotata di rullo posteriore per compattare la terra e facilitare la germinazione del seme. Questa fase avverrà, in alcune zone, anche a mano. A conclusione dell’intervento, e attesa la crescita (attivata anche da irrigazioni mirate), si procederà agli sfalci consueti.

Quello che è prossimo all’avvio non sarà solo un intervento al manto, ma anche di riqualificazione strutturale di alcuni vialetti all’interno del parco, che saranno ampliati, resi maggiormente accessibili e fruibili in sicurezza da pedoni e ciclisti, con soluzioni contro il ristagno d’acqua. Lungo i percorsi saranno inoltre posizionati nuovi arredi urbani, in particolare panchine. Per le realizzazioni saranno utilizzate lavorazioni e materiali ecocompatibili.

“Il live show di Bruce Springsteen – spiega una nota dell’amministrazione comunale – è stato e sarà inoltre l’occasione per realizzare interventi strutturali al parco e alle sue dotazioni. Tra questi, oltre al rifacimento dei tracciati e al potenziamento dell’accessibilità, anche l’installazione della nuova rete a fibra ottica e la riqualificazione della palazzina ex spogliatoi, che era dismessa da tempo". Sempre l’amministrazione comunale informa che "l’intero valore degli importi sarà contabilizzato nell’ammontare complessivo dei costi dell’evento".

Come anticipato nei giorni scorsi, il quadro complessivo sarà presentato a consuntivo, unitamente alla ricerca - in corso di sviluppo con la collaborazione di Unife - relativa all’indotto economico prodotto dall’evento.

re. fe.