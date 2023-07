Parco urbano, chiude il ponte per i nuovi vialetti

Tra lunedì e giovedì sono previste interventi a cura del Comune, finalizzati al completamento del rifacimento dei vialetti all’interno del parco Bassani e sul ponte ciclopedonale. Durante l’esecuzione del cantiere, è prevista la chiusura totale del ponte ciclopedonale di accesso al parco da via Bacchelli. Il transito pedonale e ciclabile, in ingresso e in uscita, sarà consentito sia da via Gramicia sia da via Canapa. Sul percorso ciclopedonale del sottomura parallelo alla via Bacchelli, si potrà procedere solo in direzione di via Gramicia e di via Canapa; l’accesso da e per via Bacchelli sarà inibito.