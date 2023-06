Parco urbano, l’appello "Lavori di ripristino, la gente deve sapere Pronti ad un confronto"

di Mario Bovenzi

C’è una garzetta bianca tra l’erba del parco urbano, vede il fotografo che si avvicina, accenna ad un timido volo. Poi si posa di nuovo. Il concerto di Springsteen, era il 18 maggio, è passato. Ma l’attenzione resta alta sull’area che ha ospitato l’evento. Ci si interroga. Suona come una lettera aperta quella redatta dai componenti del tavolo verde di Rete giustizia climatica, una piattaforma di richieste. "Venga reso pubblico – si legge nel documento inviato al sindaco Alan Fabbri – lo studio di progettazione dei lavori di ripristino dei luoghi affidati a Ferrara Tua, precisando modalità e tempi di realizzazione. Che non vengano ampliati i percorsi ciclopedonali, stop al consumo di suolo nel parco. Che eventi di grande e grandissimo richiamo non siano più realizzati lì". Con un appello a dare il via al progetto di recupero e utilizzo dell’area verde, a sud della città, destinandola ad accogliere grandi eventi musicali. Una piattaforma di rivendicazioni, ma anche un’apertura al dialogo. "Stiamo seguendo da più di due anni – così comincia il testo – con l’assessorato all’ambiente, Ferrara Tua e l’Ufficio Verde, temi che riguardano la tutela del verde pubblico. In virtù di questa partecipazione dal basso, riteniamo corretto nell’ottica di un dialogo trasparente esprimere alcune considerazioni". Con una premessa. "Abbiamo atteso alcune settimane affinché si placassero le polemiche che hanno fatto seguito all’evento, che ha sfortunatamente coinciso coi tragici eventi che hanno segnato la Romagna, in modo tale da fornire un’analisi terza dei fatti". I fenomeni meteo estremi – secondo Rete giustizia climatica – hanno aggravato le conseguenze del grande evento. Tra gli effetti, il suolo sovraccarico di acqua gravemente danneggiato dal passaggio dei mezzi pesanti che hanno determinato danni ai percorsi ciclo pedonali e al manto erboso. "Medesime conseguenze – si legge – per il passaggio di oltre 50mila persone, la posa del palco e delle altre strutture. Tutto ciò ha trasformato intere aree verdi in distese di fango. E’ stato compromesso l’equilibrio fisico-chimico e microbiologico del suolo, leso da solchi profondi. Riteniamo riduttivo addurre la blanda giustificazione per cui ‘l’erba ricresce in due settimane’. Sarebbe stato opportuno formulare e mettere a disposizione del pubblico una valutazione d’impatto ambientale, il piano di ripristino dello stato dei luoghi, per informare i cittadini comunicando le modalità ed i tempi di recupero dell’area. Siamo preoccupati che in futuro vengano attuati progetti volti ad accogliere manifestazioni di questa portata, che comporteranno consumo di suolo, cementificazione, impatti ambientali di rilievo". La Rete si dice pronta ad un tavolo di confronto sul tema e sulla destinazione del parco. Pioggia e sole, la natura sembra fare il suo corso. Il fango sta lasciando il passo all’erba, in alcuni punti alta anche 15 centimetri.