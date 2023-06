Ferrara, al parco Urbano al via i lavori di ripristino dei vialetti interni

Ferrara, 22 giugno 2023 – Al parco Urbano sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione dei vialetti, che saranno allargati (4 metri di larghezza quelli interni e sei quelli di accesso da via Bacchelli e dall’area piscine) e realizzati con una speciale ghiaia resinata, ambientalmente compatibile, con elevate qualità meccaniche e resa estetica.

Da oggi è infatti in azione, nei tracciati posti alla destra dell’accesso principale, una speciale macchina - trainata da un trattore leggero - chiamata ‘spaccasassi’: ha la funzione di frantumare i frammenti ghiaiosi più grossolani e di livellare la superficie. Si tratta di una fase preliminare che anticipa la stabilizzazione dei fondo, per renderlo maggiormente portante, e la successiva realizzazione delle finiture superficiali. Finiture che saranno in ghiaietto a grana fine, ‘bloccato’ da una speciale resina albina, utile per il fissaggio, per la sicurezza, per potenziarne la durata e le performance. In particolare questa soluzione consente di eliminare completamente fughe e giunture, è drenante, compatibile con l’ambiente ed è particolarmente efficace per i passaggi carrabili e pedonali. A realizzare i lavori sono la Ecovie Srl e la Slurry Srl, imprese specializzate in tecnologie innovative per la pavimentazione stradale ecologica. Intanto continuano le manutenzioni nell’area verde, recintata in quanto area di cantiere fino alla definizione del manto. L’apertura sarà effettuata non appena le condizioni dell’erba consentiranno di poter tornare a calpestarla senza danneggiarne la rigenerazione