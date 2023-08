Parco Verde a Villa Zardi Copparo: Usalo Gratis Fino al 8 Settembre

Le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio copparese hanno tempo sino alle 12 di venerdì 8 settembre per manifestare il loro interesse rispetto all’avviso finalizzato all’affidamento in adozione ad uso gratuito tramite convenzione dell’area attrezzata all’interno del Parco Verde di Villa Zardi.

Nell’area verde di via Garibaldi sarà realizzato il progetto “Alleniamoci al parco. Sport e benessere all’aria aperta” nell’ambito della linea di intervento1 progetto Sport nei parchi”, promosso da Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni. Nascerà infatti una nuova area attrezzata attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva, che prevede una copertura comunale di 21.350 euro, comprensiva della metà del valore delle attrezzature, del costo delle opere edili propedeutiche alla loro installazione e degli oneri amministrativi. Si tratta di un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito a corpo libero large, nove macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per persone con diversa abilità e bambini.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che riceveranno in adozione le aree saranno responsabili della manutenzione ordinaria delle strutture installate e avranno diritto all’utilizzo esclusivo dello spazio in giorni e fasce orarie prestabiliti per poter svolgere attività sportive con i propri tesserati.