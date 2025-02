Pari nella tana del Tropical. Sant’Agostino, punto d’oro

Tropical Coriano

S. Agostino

TROPICAL CORIANO: Pollini, Moricoli, Prasso, Fabbri (15’ st Nisi), Anastasi, Bartoli (43’ pt Bardeggia), Pasquini, Enchisi, Dantraccoli (34’ st Barbatosta), Scarponi, Tamagnini (34’ st Serafini). A disposizione: Leardini, Tiraferri, Imola, Ronci F., Ronci S.. All.: Scardovi.

S. AGOSTINO: Costantino, Valesani (13’ st Roda), Pinca, Landi, Di Bari, Armaroli, Corsi (28’ st Masiero), Frignani, Cazzadore, Laurenti (33’ pt Pellielo), Vanzini (43’ st Ceneri). A disposizione: Piazzi, Bergami, Tassinari, Franchi, Cremaschi. All. Biagi

Arbitro: Arienti di Cesena.

Note: ammoniti: Pasquini (T), Barbatosta (T), Costantino (S), Valesani (S), Armaroli (S), Vanzini (S).

I RAMARRI di mister Biagi portano a casa un ottimo pareggio da Coriano contro la formazione del Tropical che, da ieri sera, si è vista raggiungere in vetta alla classifica dalla compagine del Mezzolara.

La cronaca. Al minuto 11 del primo tempo Pasquini tenta di sorprendere dalla distanza il portiere Costantino, bravo però a bloccare la sfera. Pochi istanti dopo ed è Cazzadore, ben servito da Landi, a sfiorare il palo alla sinistra di Pollini. Al 17’ del secondo tempo è ancora il capocannoniere del campionato a mettere in difficoltà Pollini con un rasoterra che lo vede respingere in angolo. Al 23’ del primo tempo, da centro area, colpo di testa del sempre presente Cazzadore, ma stavolta la conclusione è centrale. Nella ripresa esce di nuovo dal guscio la formazione del Tropical, al 6’ del secondo tempo un tiro di Enchisi, da ottima posizione, viene agguantato dall’impagabile Costantino. Al 15’ della ripresa è ancora Pasquini dalla distanza a riprovarci, il portiere del Sant’Agostino è bravo, si fa trovare pronto e respinge la sfera in corner. Al 19’ del secondo tempo arriva una grande occasione per i ramarri.

Cross di Roda sul palo opposto per Vanzini, ma l’attaccante manda alto da favorevolissima posizione. Al 35’ del secondo tempo i romagnoli vanno vicinissimo ad agguantare il vantaggio con il neoentrato Barbatosta che, in diagonale, colpisce il palo con il portiere Costantino oramai battuto. Sono stati attimi di paura per i ragazzi di mister Biagi. L’ultima occasione del match è ancora di marca Tropical, conclusione da fuori area da parte di Prasso, esattamente al 41’ del secondo tempo. Costantino è ancora una volta pronto e riesce a mandare la sfera in angolo. Poi più nulla, la partita si chiude a reti inviolate con la formazione del Sant’Agostino che può considerarsi soddisfatto per un punto d’oro in casa della capolista.