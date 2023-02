"Parisini è vittima non certo un sodale"

A seguito di quanto emerso nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup Carlo Negri, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte tangenti per i vecchi allestimenti di Ferrara Fiere, dal 2013 al 2016, con la derubricazione del reato da concussione a corruzione, interviene l’avvocato dell’ex presidente Filippo Parisini, Claudio Maruzzi: "Nel prendere atto del robusto ridimensionamento del quadro accusatorio del pm, anche a carico di Filippo Parisini, anche frutto della sua vigorosa e appassionata autodifesa davanti al giudice – dichiara il legale – il mio assistito, in ogni caso, ribadisce con forza la sua totale estraneità all’intero impianto accusatorio, anche con riferimento al secondo troncone Acer, le cui contestazioni equivocano il suo unico intento di mettere in sicurezza la Fiera. Parisini si ritiene vittima, tutt’altro che sodale di Scavuzzo, la lettura della cui denunciaautodenuncia è comprensibile che possa portare a pensare che sia stata motivata da intenti ritorsivi, per il suo allontanamento dalla Fiera deciso da Parisini. Diamo tempo al tempo".