Parità di genere e diritti: incontro al Polo scolastico

E’ stato un incontro molto produttivo per creare un futuro di rispetto per tutte le donne, quello tenutosi ieri mattina al Polo Scolastico Superiore di Codigoro con la partecipazione di oltre 150 studenti che hanno dialogato con la dirigente scolastica Angela Lucibello e gli assessori Graziella Ferretti e Simonetta Graziani e la docente Soltysiuk. L’appuntamento era "Non solo mimose", aperto dalla dirigente scolastica, seguito dagli assessori, che hanno rimarcato l’importanza delle conquiste dei diritti delle donne con i loro traguardi e il cammino ancora lungo e tortuoso da percorrere per arrivare alla vera parità.

La dirigente ha evidenziato il ruolo cruciale dell’istruzione nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere, strumento fondamentale per spezzare il ciclo della povertà, creare nuove opportunità e fornire a donne e ragazze le competenze necessarie per realizzare il proprio potenziale. Investire nell’istruzione significa scegliere uno dei percorsi più efficaci per costruire un futuro.

Nella scuola, luogo deputato alla formazione del pensiero e della coscienza civica, la giornata assume un valore ancora più significativo: educare alla parità di genere significa fornire a studenti e studentesse gli strumenti per decifrare la realtà con sguardo critico e consapevole. Il disequilibrio è un costo, il perseguimento di una parità sostanziale in tutti gli ambiti e a tutti i livelli non è un lusso, ma una necessità per migliorare le condizioni di vita di tutti noi e del nostro Paese.

Gli studenti sono stati protagonisti con la realizzazione di un calendario dove ci sono frasi che dovrebbero allarmare le donne, poiché potrebbero presagire una violenza. La donna nell’arte attraverso il commento di opere significative, la storia di Franca Viola, il cammino legislativo per la conquista dell’uguaglianza, sono solo alcuni dei momenti salienti dell’incontro che ha visto come gran finale un momento musicale.