Parità di genere nella sanità Personale a Cona, il 72% è donna Ma gli stipendi sono più bassi

di Cristina Rufini

Parità di genere: un obiettivo ancora da centrare, ma con una scadenza che sta avanzando spedita. E’ quella di Agenda 2030 nata per promuovere una società equa, solidale e inclusiva. L’Italia, tra i Paesi avanzati, non è messa benissimo: il cosiddetto gender gap, in italiano il divario tra i generi, è tra i più elevati. Le donne fanno tuttora molta fatica a raggiungere lo stesso tasso occupazionale dell’altra metà del cielo, ancor di più a vedersi riconosciuta un’ uguale retribuzione a parità di incarico. Le aziende sanitarie del territorio, però, si stanno muovendo bene, partendo dall’avere fotografato la situazione reale, per poi apportare i giusti correttivi. Una fotografia che arriva dal Bilancio di genere, fortemente voluto dalla direttrice generale Ausl e commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Monica Calamai. Uno strumento che già alla fine dello scorso anno era stato redatto per l’Ausl e che a febbraio scorso è stato pubblicato in riferimento all’azienda ospedaliera di Cona. Non va male numericamente, anzi: le due aziende potrebbero essere anche definite a prevalente color rosa, fatto salvo alcuni distinguo di retribuzione quando saliamo ai vertici delle unità complesse, dove la differenza di stipendio, a parità di qualifica arriva anche a 19mila euro annui a Cona e fino al 30% in meno per chi lavora nelle strutture Ausl.

Insomma, un esercito nutrito di donne al lavoro a Cona (prendendo solo questa azienda come esempio) considerando che sul totale complessivo di 3.622 dipendenti (di tutte tipologie) ben 2.595, cioè il 72% sono donne. Percentuale che sale fino all’80,8% di gentil sesso se andiamo ad analizzare i 1.936 dipendenti del comparto. Notevolmente più bassa la percentuale la troviamo a livello dirigenziale perché sulle 472 unità totali, il 59% è donna, mentre se andiamo ad analizzare i dirigenti delle Unità operative complesse, qui i maschi raggiungono la maggioranza, cioè il 67%. "I bilanci di genere – sottolinea Calamai – hanno consentito di giungere a una prima riflessione, evidenziando le aree in cui è necessario intervenire. Stiamo procedendo anche con altri strumenti per agevolare la difficile conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro". Tra le iniziative in programma per oggi, l’accesso libero alle visite di fibromialgia a Cona (800532000 per le prenotazioni) e dalle 15 ’Evento Donna’, nell’aula 6 di Cona, con l’apertura dei lavori a cura della direttrice generale Calamai e poi una lunga serie di altri interventi.

"La direzione delle aziende sanitarie ferraresi sta facendo un grande lavoro sul fronte della parità di genere – commenta l’assessore comunale Cristina Coletti – e come Amministrazione siamo disponibili a partecipare a iniziative e progetti che vadano in questa direzione".