Parità di genere, possibili benefici in un convegno

"La certificazione di parità di genere: benefici e opportunità per professionisti e imprese". È il titolo del convegno in programma domani dalle 14,30 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna ( Largo Castello a Ferrara) organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, insieme al comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Ferrara, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Consigliera di Parità Provinciale e con la segreteria organizzativa della Fondazione Forense Ferrarese. Ad aprire i lavori saranno la presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, Rita Reali, il presidente dell’Ordine degli avvocati, Eugenio Gallerani, Marco Linguerri, presidente della Fondazione forense, il presidente dell’Ordine dei commercialisti Riccardo Carrà, il vice presidente di Confindustria Emilia, Gian Luigi Zaina, il vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni e la consigliera di parità provinciale, Annalisa Felletti. Si entrerà poi nel vivo del confronto attraverso l’intervento della parlamentare Chiara Gribaudo, vicepresidente della XI Commissione della Camera e prima firmataria della legge relativa alla parità salariale.