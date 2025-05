’Park Movement’, festa per promuovere sani stili di vita

Villa Zardi ospiterà domani la seconda edizione di Park Movement, la manifestazione pensata per promuovere sani stili di vita, socialità e utilizzo consapevole degli spazi pubblici. L’iniziativa, proposta dal Comune di Copparo e organizzata da Uisp Ferrara in collaborazione con Parco Verde e le associazioni sportive e di volontariato del territorio, sarà anche occasione per inaugurare ufficialmente il parco rinnovato e valorizzato grazie ai lavori di riqualificazione urbana "Rigenera Copparo 04", finanziati con fondi del Pnrr. Durante tutta la giornata adulti, giovani e bambini potranno partecipare a numerose attività. Si comincia alle 8.30 con una sessione di ginnastica dolce, seguita alle 9 dal posturale dinamico. Dalle 9.30 spazio all’allenamento al femminile e alla ginnastica per tutti. Alle 10 si prosegue con un’ora di yoga e meditazione, mentre dalle 10.30 si potrà partecipare a una lezione completa di pilates. Dalle 10.30 alle 12 saranno attivi i percorsi di atletica leggera e mountain bike. Durante tutta la giornata sarà presente il gruppo arcieri, con dimostrazioni e prove libere. Alle 16 è previsto il taglio del nastro del nuovo parco e, subito dopo, si potrà partecipare a sessioni di giochi di ruolo e card games, mentre basket e parkour animeranno il parco dalle 17 alle 19. Sempre alle 17 inizierà il circuito funzionale "Functional Circuit", seguito alle 17.30 da una sessione di "Iron Body Circuit". E, infine, la lezione di "Latine Dance Fitness", dalle 18.30 alle 19. Dalle 12 sarà possibile pranzare tutti insieme (pranzo completo a 15 euro, con prenotazione obbligatoria). Nel pomeriggio, dalle 16, è previsto il dj set di Lucas Richmond, mentre dalle 19 tutti sono invitati all’aperitivo con buffet. Per inf è possibile contattare Andrea De Vivo (Uisp): andrea.devivo@uispfe.it o 329-1921688.