’Park Movement’, le preiscrizioni

Sono già aperte le preiscrizioni all’evento Park Movement, che si terrà, nell’ambito del programma di iniziative per i più piccoli "Ci vediamo fuori", il prossimo 1° giugno a cura di Uisp Sportpertutti.

Al parco della Marina di Copparo si potrà partecipare a un’intera giornata dedicata allo sport, praticando le più diverse discipline: in mattinata ginnastica dolce e yoga, ginnastica per tutti e posturale dinamico, atletica e mountain bike; al pomeriggio attività libera di skate, volley e basket, poi lo skate contest, il volley giovanile e il basket giovanile, il volley adulti e il basket adulti, e ancora ju-jitsu, kick boxing, parkour, arti circensi. Sarà presente lo stand gastronomico a cura di Brazzolo per la Solidarietà Onlus.

Le famiglie possono effettuare la preiscrizione al link presente sul sito del Comune di Copparo.

v. f.