Parla l’assessore regionale Fabi: "Aziende, fusione entro il 2025. No alla chiusura delle liste d’attesa"

Un’operazione verità, senza infingimenti ne promesse. Ma con un carico di responsabilità "per migliorare il più possibile i servizi sanitari per i cittadini emiliano-romagnoli". Il neo assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi è intervenuto ieri nella sala 200, a Bondeno, in un evento organizzato dal segretario comunale del Pd Tommaso Corradi: al Carlino ha risposto sui temi più caldi sul comparto sanitario con una chiave di lettura pragmatica e in parte autocritica (ad alcune falle del sistema sanitario regionale, pur sottolineandone il buon livello).

Assessore Fabi, all’indomani dell’approvazione della manovra regionale emerge che dieci dei 14 miliardi che cuba il bilancio, sono destinati alla Sanità. È una risposta sufficiente?

"Sono tantissimi soldi. Ma certamente insufficienti rispetto al livello di prestazioni che vogliamo continuare a erogare come sistema sanitario regionale. La condizione generale, che parte dal sistema sanitario nazionale, ci ha imposto di fare alcune scelte (come la reintroduzione di alcuni ticket, eliminando esenzioni che prima invece c’erano) obiettivamente non facili".

Non si può sempre imputare la responsabilità al sotto finanziamento del sistema sanitario nazionale da parte dell’esecutivo.

"Che il sistema sanitario nazionale sia sotto finanziato è un fatto acclarato. Ma, purtroppo, non è un sotto finanziamento partito con questo governo. Bisogna andare indietro di almeno una decina d’anni. Questo rende il tutto certamente più complicato".

Liste d’attesa. Qual è il vostro piano per fare in modo che le prestazioni vengano erogate in tempi congrui?

"Sul piano finanziario, questo impegno si è tradotto nella destinazione di oltre cinquanta milioni di euro per smaltire le liste e finanziare i contratti ai sanitari. D’altra parte, abbiamo dato un’indicazione molto chiare alle direzioni sanitarie territoriali: le liste d’attesa non devono essere chiuse. Su questo, stiamo facendo anche un minuzioso lavoro di convincimento dei professionisti".

Lo stato dell’arte dei temi che si registrano ai Cup qual è?

"Gli indici di performance sono tutto sommato buoni, in particolare sul versante della diagnostica dove circa il 90% dei pazienti accede alle prestazioni in tempi tutto sommato buoni. Per come la vedo io, restano comunque grandi margini di miglioramento in particolare sulla specialistica ambulatoriale".

Pochi giorni fa una è stata pubblicata una delibera regionale che sancisce la durata dei Cau fino alla fine dell’anno. Lei ha specificato che si tratta di un esperimento che ha funzionato. Un po’ di numeri?

"Abbiamo registrato 560mila accessi nel 2024, con un contenimento medio nei pronto soccorso sul versante degli accessi superiore al 13%. Questi numeri rispecchiano anche la buona risposta dell’utenza ferrarese ai Cau. In prospettiva, supereremo i centri di assistenza urgenza all’interno delle case di comunità laddove verranno rafforzate le aggregazioni funzionali territoriali. A Bondeno, ad esempio, la casa di comunità hub resterà".

A che punto siamo con la fusione tra Ausl e azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara?

"L’impegno assunto dal presidente de Pascale è netto: dobbiamo unificarle entro il 2025. Peraltro le scelte organizzative che sono state fatte in questa ottica sono positive. Serve, ora, un provvedimento nazionale. O, meglio, noi abbiamo già pronto il testo di un emendamento che andrà inserito in un provvedimento. Comunque, stiamo avendo buone interlocuzioni a livello ministeriale su questo versante, per cui sono moderatamente fiducioso".

Nelle linee di mandato, il presidente de Pascale si propone di contrastare il calo demografico. Eppure, con la manovra, viene reintrodotto il ticket sulla prima visita per coloro che hanno due figli al di sotto dei 14 anni, prima esentati. Come si conciliano le due cose?

"Fra ticket, irap, bollo auto e Irpef, la manovra regionale può apparire come impopolare. Ma, per consolidare il sistema sanitario regionale e, meglio, per rafforzarlo occorre uno sforzo. Fra l’altro anche sulle fasce isee il nostro intendimento è quello di introdurre criteri di equità".