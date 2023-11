Parla l’esplosivista: "Ordigno letale fino a 400 metri. Intervento delicato"

"La professionalità dei nuclei addetti a questo genere di lavori è tale che i ferraresi possono dormire sonni tranquilli. Faranno un lavoro eccellente, come è sempre stato. Purtroppo la procedura è molto delicata ed è necessario adottare tutte le precauzioni del caso". A rassicurare e invitare i cittadini a portare pazienza in quella che si annuncia una giornata non semplice è Danilo Coppe, uno dei massimi esperti italiani di esplosivi. Geominerario esplosivista e già perito nell’ambito del processo per la strage alla stazione di Bologna, Coppe spiega attraverso il prisma del tecnico curiosità e ‘segreti’ dell’ordigno che in queste ore gli artificieri dell’ottavo reggimento guastatori Folgore di Legnago dovranno disinnescare.

Dottor Coppe, nell’ex convento di San Benedetto, in pieno centro, è stata trovata una bomba d’aereo americana da cento libbre. Di che tipo di ordigno si tratta?

"Queste bombe possono avere due tipi di carica. Una ‘tradizionale’ al tritolo e l’altra a caricamento speciale, cioè incendiaria. Ognuna per le sue peculiarità rappresenta un pericolo per l’area".

Come avviene l’esplosione?

"Hanno due spolette: una di ‘naso’, l’altra di ‘coda’. La prima è a percussione, l’altra a concussione. Questo serve per garantire un buon funzionamento dell’ordigno".

Funzionamento che nel nostro caso non c’è stato, a quanto pare.

"Potrebbe essere difettosa. Ci sono diverse statistiche sui problemi congeniti delle bombe. Quelle inglesi, ad esempio, fino al 1943 avevano forti difetti e spesso non esplodevano. C’è da dire che gli eserciti non si sono mai preoccupati del numero di colpi mancati".

Perché?

"Se la bomba esplode, fa danno. Se non esplode ce l’hai comunque tra i piedi da gestire".

Qual è la pericolosità della ‘nostra’ bomba?

"Gli ordigni da cento libbre hanno circa 25 chili di esplosivo ad alto potenziale. Il raggio di letalità all’aperto, in assenza di ostacoli, è di 3400 metri".

E all’interno?

"Dipende da cosa trova intorno".

Nel nostro caso è al primo piano di un ex convento...

"Caso molto insolito. Fatico a spiegarmi come possa essersi fermata lì".

Questo comporta complicazioni dal punto di vista della bonifica?

"Balisticamente, più la bomba è in alto e più è pericolosa. Essendo ’elevata’ richiede quindi qualche precauzione in più. Da qui la necessità di un importante piano di evacuazione".

È ancora pericolosa?

"Seppure le statistiche non siano negative, se c’è un possibilità di rischio va considerata pericolosa".

Dopo quasi ottant’anni...

"Ci sono spolette con componentistiche in ottone o bronzo. Materiali che durano tantissimo. Molto più del ferro, che tende a fare la ruggine".

In cosa consisterà il lavoro degli artificieri?

"Se la spoletta di naso non è particolarmente deformata, di solito la si rimuove con uno strumento che si chiama chiave a razzo e si utilizza con personale a distanza di sicurezza. Se questo non fosse possibile, si ricorre all’apparato ‘Swordfish’, una sorta di getto d’acqua e sabbia che ‘sega’ il naso. Dopodichè il materiale viene rimosso e fatto brillare".

Quanti residuati di questo tipo ci sono sparsi per l’Italia?

"I numeri sono drammatici. Nel dopoguerra c’erano cinque milioni di ordigni inesplosi di varia natura da ritrovare. Il conto è stato fatto calcolando un 810% di inesploso o volutamente non armato sulla base del totale di bombe utilizzate nel conflitto. Da quando è partita la bonifica ne sono state ritrovate circa un milione. Il che significa che ne restano quattro".