Parla l’ex presidente Zanardi: "Fiera, mi sentivo come Tortora. Da Scavuzzo nessuna prova. E non ho mai rubato un euro"

"Per questa inchiesta ho perso il lavoro a Bari, ero il numero due della Fiera del Levante, e a Bologna Fiere, socia al 40%, che mi diede il benservito. Davanti a questa tombale sentenza di assoluzione, mi chiedo: a cosa è servito quell’accanimento della Procura?". Tenta un sorriso Nicola Zanardi, presidente di Ferrara Fiere fino al 16 dicembre 2014, finito nel tritacarne del ’caso mazzette’ con il suo successore Filippo Parisini e altri. "Chiuso – chiosa – perché il fatto non sussiste".

Zanardi, il grande accusatore è stato Pietro Scavuzzo, titolare dell’Europa Stand e che lavorò con lei in Fiera dal 2009. Come l’ha conosciuto?

"Me lo consigliò un allestitore del settore, gli dissi chiaramente che dovevo iniziare un percorso importante e Scavuzzo, che si dimostrò preparato, mi propose un buon prezzo per la gestione degli stand. Lo ritenni credibile, non aveva mai sbagliato le tempistiche degli allestimenti delle fiere, gli diedi una possibilità. Avevo bisogno di uno che a 10 giorni dall’evento me lo presentasse già pronto".

Sapeva che era un pentito di mafia?

"No. E trasecolai".

Dopo varie fiere insieme, nel 2014/2015 qualcosa si rompe.

"Mi disse che avanzava 300mila euro. Pensavo scherzasse, avevo tollerato tante cose, aveva cambiato varie società, era stato pagato sempre regolarmente".

Un ’credito’ a che titolo?

"Sosteneva che non gli avessi dato tutte le retribuzioni. Al termine di una durissima telefonata, mi congedò con questa frase: Io ti rovino".

E da qui le accuse del 20% non dato per l’esclusiva negli allestimenti, il nero dai ricavi dei due bar della fiera, la ’cresta’ sui biglietti d’ingresso.

"Nel 2016 lasciai Ferrara Fiere, dopo averla fatta crescere nel mondo fieristico e aver creato Remtech, oggi uno dei più importanti eventi d’Europa nel settore della bonifica dei siti contaminati. Andai a Bologna e poi a Bari, ero tra i primi 10-12 imprenditori fieristici migliori d’Italia".

Poi arrivò l’inchiesta...

"Lo imparai da un articolo del Carlino a marzo 2019, mi chiamò la Arlotti (Giorgina, direttrice della Fiera) e mi disse che c’era la Finanza a seguito di un pamphlet di Scavuzzo. Non capivo, fino a quando arrivarono le perquisizioni in ufficio e a casa. Ero un dipendente pagato e il mio compito privatistico, dovevo cercare business e profitto. A un certo punto sembrava fossi diventato un nuovo Enzo Tortora con Scavuzzo pronto a nuove accuse".

La Fiera è di fatto un ente pubblico ma il cuore della vostra difesa è stato dimostrare che il business, per lei che negli atti d’accusa viene definito "incaricato di pubblico servizio", era di natura privatistica e non il contrario. Perché?

"La Fiera non è mai un ente pubblico ma un’impresa privata anche se di proprietà pubblica. Ero un manager e come tale ho agito, chiamato a fare margini e in caso di sbagli dovevo chiudere. Non ero incaricato di pubblico servizio, mai ho rubato soldi alla Fiera ma alla stessa ne ho portati tanti, mai ho preso un euro da Scavuzzo".

Ma è stato dimostrato che più di un qualche scontrino, ad esempio, non venne battuto...

"E anche quei proventi li ho riutilizzati esclusivamente per l’azienda".

Secondo l’inchiesta si sarebbe intascato 41mila euro...

"Ciò si inventò Scavuzzo, ma quando cercò di dettagliare in udienza, è caduto in continue contraddizioni. Fin dall’inizio è stato sbagliato il presupposto in diritto e mai è stato provato che Zanardi abbia portato via un euro. Una prova: i compensi da amministratore non li presi anno per anno, bensì come arretrati alla fine. E non parliamo di brustoline. Poi mi si viene a dire che ho rubato 40mila euro...".

Il 31 ottobre il pm Savino chiese per lei 4 anni e 4 mesi. Quello il momento più difficile?

"Certamente sì. Da parte del pm ho sempre e solo notato un eccesso accusatorio. Poi quelle parole nelle repliche dello stesso pm, non le meritavo...".

A cosa si riferisce?

"La ricerca di facili indotti da parte di Zanardi in qualsiasi occasione gliene si presenti l’opportunità".

Quanto l’ha cambiata questa vicenda?

"Ho sofferto in silenzio, sono sempre rimasto nei miei luoghi evitandone altri, ho continuato a fare il mio mestiere di commercialista".

Questa sentenza quanto potrà influire nel secondo filone?

"Lì venni archiviato, non mi permetto di giudicare. Mi auguro finisca bene, non provo rancore nemmeno nei confronti di chi mi ha accusato. Mi permetta una riflessione di natura etica..".

E quale sarebbe?

"Mi sono chiesto se un pm ha il compito di essere un dobermann e andare avanti a ogni costo. Era difficile fare uno sforzo intellettuale, fermarsi prima ascoltando con più attenzione le nostre ragioni in un caso di tale complessità?".

In attesa delle motivazioni, il dispositivo oggi dice che in Fiera non c’era malaffare...

"Dice che il cattivo, suo malgrado, era diventato buono. E può aprire un nuovo percorso giuridico".

E nel caso di Appello?

"Saremo pronti".

Se oggi le arrivasse una proposta di riprendere in mano una Fiera?

"Accetterei, a Bari lasciai un grande progetto. Ma i prossimi sono 70 anni, sotto questo aspetto la vita è finita".

Dal processo Fiera a quello sull’ospedale di Cona fino a Carife e Costruttori: maxi inchieste, zero (o quasi) condanne. Quindi a Ferrara tutto funziona bene?

"Posso solo dire che l’indagine che mi ha riguardato è stata complessa e alla fine è emersa la verità".