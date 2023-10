Parla Paolo Schiavina (Ifm): "Gara assegnata nel 2025 e lavori ultimati a inizio 2027. Bene il patto pubblico-privato"

Paolo Schiavina, amministratore delegato di Ifm (l’azienda consortile di servizi del Petrolchimico) è stato il braccio e la mente del lavoro di qusti mesi.

Schiavina, dopo il summit con il ministro Urso, quali saranno i prossimi passi per costruire il piano che dovrebbe portare all’efficientamento dell’impianto e alla riduzione del prelievo idrico dal Po?

"Ora dovremo preparare una bozza di accordo di programma che sarà condiviso con le società, con i portatori di interesse e anche con i rappresentanti sindacali, che darà il quadro generale dell’intero progetto legato al ciclo idrico. E, tra l’altro, in questa partita verrà coinvolto non solo il Mimit ma anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica".

Una volta stilato l’accordo di programma?

"Il passaggio successivo è quello della programmazione esecutiva. Peraltro, su questo, Ifm ha già la disponibilità di mezzo milione di euro. Con queste risorse riusciremo a finanziare il 15% della programmazione esecutiva. Poi, si procederà con la fase più operativa e di realizzazione vera e propria del piano".

Per la realizzazione lei che tempi prevede?

"Dal momento in cui affideremo la gara d’appalto, i lavori dureranno verosimilmente un paio d’anni. Il che significa che la gara sarà assegnata nel 2025 e il lavoro sarà più o meno ultimato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027".

Quali saranno i canali di finanziamento sui quali vi concentrerete?

"Sono diversi e, per la verità, in parte ci siamo già attivati. Il ruolo delle aziende sarà – in questo senso – fondamentale. Ma su questo ho visto una partecipazione molto attiva e convinta dei player industriali. L’importo complessivo è di circa 42 milioni".

Sono ancora 130 gli ettari disponibili all’interno del Polo Chimico sui quali, potenzialmente, nuove realtà produttive potrebbero insediarsi. Come agisce in termini di appetibilità del sito questo progetto?

"C’è una considerazione oggettiva dalla quale occorre partire. Attualmente l’impianto di ‘sbottigliamento’ è al limite della sua capacità. Per cui, benché con tante aree libere, sarebbe poco opportuno che nuove imprese si insediassero in questo momento. Il progetto mira, tra le altre cose, a superare questo scoglio e a rendere il sito più competitivo proprio per nuovi soggetti imprenditoriali".

Posto che si tratta di un primo passo di una lunga maratona, che valutazione esprime del percorso fatto fino a oggi?

"Al Petrolchimico insistono realtà imprenditoriali di portata internazionale che, negli anni, hanno fatto diversi investimenti. Anche molto cospicui. Però, la forza di questo progetto è quella di aver messo d’accordo tutti in una logica di ottima collaborazione tra parte pubblica e privata".

