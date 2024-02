Parlano le società: "Contrari a ogni forma di razzismo. Siamo scossi"

Sconcerto, delusione ma anche prudenza nel commentare un’indagine che è ancora all’inizio. Le società che hanno dei ragazzi coinvolti tra i tesserati, ovvero Cus Rugby e Ferrara United Pallamano, aspettano di conoscere ulteriori sviluppi, e nel frattempo precisano. "Essendo stati interpellati e per dare riscontro a vari solleciti, il Cus Ferrara si dichiara ovviamente contrario a qualsiasi forma di politica estrema, soprattutto ove questa porti ad atti discriminatori o di propaganda all’odio razziale – spiega il presidente del Cus Giorgio Tosi –. Come riportato dalla stampa, in attesa di capire l’entità del fatto, se persone rapportabili alla società hanno effettivamente avuto parte attiva, l’hanno fatto a titolo personale non riconducibile alla squadra e al Cus Ferrara in generale. Siamo certi che le indagini daranno le giuste connotazioni dei fatti".

Questa la nota del presidente del Cus, che poi aggiunge: "Credo che il comportamento di 2-3 tesserati non vada a inficiare l’immagine del nostro movimento. Ci sono alcuni ragazzi che hanno partecipato a titolo personale a questa serata e di sicuro i comportamenti che andranno accertati non fanno parte della politica societaria del Cus. Noi lavoriamo alla cultura dello sport, senza alcun velo, e i comportamenti individuali restano tali".

Sull’atteggiamento dei rugbisti presenti alla serata, Tosi resta prudente. "Non conosco ancora bene i fatti per commentarli – prosegue – aspetto ulteriori accertamenti, ma di sicuro con noi questi ragazzi non avevano mai dato alcun problema e non erano mai andati sopra le righe. Le motivazioni vanno individuate in dinamiche di gruppo, non si tratta di un evento rappresentativo del movimento rugby in generale". Parole ferme e chiare anche dal presidente di Ferrara United, Simone Rossetti. "Vogliamo dissociarci con forza da ciò che si legge – spiega Rossetti – e da queste ideologie. Attendiamo di capire gli sviluppi dell’indagine, anche al nostro interno stiamo svolgendo delle verifiche e siamo pronti a prendere dei provvedimenti nel caso emergessero responsabilità chiare dei nostri tesserati. Siamo molto scossi da questa vicenda, noi ci occupiamo di inclusione, conosciamo tutte le famiglie dei nostri ragazzi e mai ci saremmo aspettati di leggere certe cose".

Mauro Paterlini