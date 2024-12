Parlare dell’Italia per parlare d’Europa

rDomani alle 17, alla Sala degli Trofei della Contrada di San Paolo, si terrà, a cura dell’Associazione Ferrara Cambia, la presentazione del volume di Livio Zerbini ’La forza di Roma antica - un modello per l’Italia di oggi’. A parlarne con l’autore, Ruggero Osnato e Giancarlo Bechicchi.

Introduce Andrea Maggi, Presidente di Ferrara Cambia.

Il volume di Zerbini, che si appresta a essere trasportato in uno spettacolo teatrale, sostiene una tesi quanto mai affascinante: Roma può rappresentare ancor oggi un modello di riferimento per l’Italia e l’Europa, per aver saputo gestire la complessità di una globalizzazione ante litteram e averla trasformata in un punto di forza.